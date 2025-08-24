Chiếu sáng xanh cho đô thị

Việc thay thế đèn truyền thống bằng đèn led tại các tòa nhà và đường phố giúp tiết kiệm đến 80% năng lượng

PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam cho biết, chiếu sáng xanh được cấu thành bởi ba thành phần: Nguồn sáng led hiệu suất cao, hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh và sử dụng nguồn năng lượng sạch. Mô hình này mang lại lợi ích toàn diện về kinh tế, môi trường cũng như sức khỏe con người.

“Về mặt kinh tế, hệ thống chiếu sáng xanh sử dụng đèn led chỉ cần khoảng 10 - 20% điện năng so với các thiết bị chiếu sáng truyền thống. Tuổi thọ trung bình của đèn led đạt từ 30.000 đến hơn 50.000 giờ, giúp giảm đáng kể chi phí thay thế và bảo dưỡng. Xét về khía cạnh môi trường, đèn led gần như không chứa các chất độc hại, có thể tái chế và giúp cắt giảm tới 1/3 lượng khí carbon phát thải so với nhiều loại đèn truyền thống. Bên cạnh đó, tuổi thọ cao cũng góp phần tiết kiệm vật liệu nhờ giảm nhu cầu thay thế thường xuyên”, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến phân tích. Ông cũng cho rằng, việc tối ưu hiệu quả chiếu sáng không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng sống, đồng thời góp phần tạo nên cảnh quan đô thị hài hòa và hiện đại.

Trong bối cảnh đô thị hướng tới phát triển xanh, thông minh và bền vững, hệ thống chiếu sáng thông minh giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng thành phố hiện đại. Nhiều đô thị trên toàn quốc như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng… đã triển khai các dự án ứng dụng chiếu sáng xanh với công nghệ đèn led ở nhiều quy mô. Việc thay thế đèn truyền thống bằng đèn led tại các tòa nhà và đường phố giúp tiết kiệm đến 80% năng lượng. Đồng thời, hệ thống chiếu sáng công cộng được điều khiển từ xa thông qua phần mềm IoT, cho phép lập trình thời gian bật tắt, điều chỉnh cường độ sáng và tích hợp nhiều chức năng thông minh khác.

Tại Huế, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) là đơn vị quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố, với hơn 478km đường phố chính được chiếu sáng, tỷ lệ chiếu sáng đạt 98% và 242km ngõ, hẻm được chiếu sáng, tỷ lệ chiếu sáng đạt 65%. Huế hiện là thành phố có tỷ lệ chiếu sáng bằng đèn led nhiều nhất trong cả nước hiện nay, với khoảng 18.864 bóng đèn led, chiếm khoảng 68% tổng ố bóng đèn được sử dụng trong thành phố.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Xí nghiệp Điện chiếu sáng thuộc HEPCO chia sẻ, để điều khiển hệ thống chiếu sáng quy mô lớn, HEPCO vận hành trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng với quy mô lớn, được kết nối 341 tủ chiếu sáng, vận hành bằng phương thức sử dụng công nghệ truyền thông không dây GSM/GPRS/3G. Do vậy, việc kết nối và điều khiển từ trung tâm đến các tủ trong phạm vi toàn thành phố gần như tức thời, cho phép bật - tắt đèn phù hợp với sự thay đổi thời tiết hàng ngày của thành phố. HEPCO đồng thời phụ trách các hệ thống đèn trang trí tại cầu Trường Tiền, Kỳ Đài, Đại Nội về đêm, tạo thêm điểm nhấn và vẻ hiện đại cho thành phố.

Những nỗ lực trong phát triển chiếu sáng xanh đã giúp Huế tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và làm đẹp cảnh quan đô thị về đêm. Thành phố không chỉ tạo dựng không gian xanh - sạch - sáng, hài hòa giữa hiện đại và bản sắc, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong xu thế xây dựng đô thị bền vững, trở thành hình mẫu đáng tham khảo cho nhiều địa phương khác.