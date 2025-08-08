  • Huế ngày nay Online
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả

HNN.VN - Chiều 20/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức sơ kết 5 năm Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” giai đoạn 2021 - 2025.
Khen thưởng các điển hình trong cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025 

Giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ, tích cực trên các lĩnh vực của CVĐ. Diện mạo đô thị, nông thôn ở các địa phương khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; nhiều hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư tôn tạo, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”, “Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo”; CVĐ “Xây dựng TP. Huế xanh - sạch - sáng”,… Đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào, tạo nên sức mạnh tổng thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, ĐTVM, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,15% và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đề nghị MTTQ các xã, phường cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa của CVĐ thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cở sở trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh huy động sự đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm hỗ trợ sinh kế, học tập, khám chữa bệnh; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; phát huy vai trò của quy ước, hương ước gắn với xây dựng NTM, ĐTVM; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư vững mạnh toàn diện. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, sáng tạo, hiệu quả tại khu dân cư, trong đó tập trung triển khai các mô hình góp phần xây dựng “nếp sống VMĐT và nông thôn”; đưa việc xây dựng nếp sống VMĐT và nông thôn đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị đã phát động MTTQ 40 xã, phường cùng đăng ký triển khai các mô hình hay, sáng tạo góp phần xây dựng “nếp sống VMĐT và NTM” trên địa bàn TP. Huế.

THÁI SƠN
