







Lâu nay, Quảng trường Ngọ Môn được xem là điểm nhấn khi được chọn làm nơi đặt sân khấu, tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội lớn của Huế. Không chỉ có sức chứa lên đến hàng chục ngàn người, quảng trường này tận dụng được phông nền đặc biệt là Ngọ Môn của Đại Nội Huế cùng với sự kết hợp của công nghệ nên tạo được hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng mỗi khi có sự kiện. Nhiều lễ hội, chương trình hoành tráng đã được tổ chức ở đây và để lại dấu ấn, như: lễ công bố thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, sự kiện trình diễn âm thanh và ánh sáng Huế By Light, cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Olympia 2024, khai mạc Festival Huế…

Ngày thường, không gian Quảng trường Ngọ Môn còn là điểm vui chơi, giải trí, tập thể dục của đông đảo người dân bởi không gian rộng rãi, thoáng mát và nằm ngay trung tâm đô thị Huế. Các sự kiện ngoài trời tổ chức ở đây không chỉ tạo được điểm nhấn bởi sự cổ kính của vùng đất Kinh đô mà còn đáp ứng được sức chứa, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, trở thành một biểu tượng thân thuộc khi nhắc về Huế.





Cùng với Quảng trường Ngọ Môn, người dân Huế rất kỳ vọng về Quảng trường Văn hóa - Thể thao với kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng, đang được hình thành ngay chính không gian Trung tâm Thể thao TP. Huế (đường Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ).

Sau nhiều tháng thi công, hình hài của quảng trường mới này dần lộ diện với thiết kế sang trọng, hiện đại với hệ thống không gian công cộng được lót đá granite, hồ nước cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, cây xanh… vô cùng ấn tượng. Không gian này được chia thành nhiều khu, như: quảng trường văn hóa lễ hội, quảng trường thể dục thể thao, quảng trường trưng bày triển lãm, quảng trường văn hóa cộng đồng.





Vị trí không gian này vô cùng thuận lợi khi nằm ngay trung tâm với 4 mặt tiền rộng thoáng của các tuyến đường, gồm: Tố Hữu - Hà Huy Tập - Bùi San - Lý Tự Trọng, thuận tiện trong việc đảm bảo giao thông, đáp ứng sức chứa hàng chục ngàn người. Quanh quảng trường là nơi tập trung đông đúc dân cư, trung tâm hành chính, trường học… Một khi hoàn thiện, đây sẽ là nơi được kỳ vọng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lễ hội lớn cũng như các giải đấu thể thao quy mô quốc tế, đồng thời là điểm vui chơi, giải trí của người dân trong cuộc sống hàng ngày.









Theo các chuyên gia kiến trúc đô thị, trong bối cảnh đô thị di sản như Huế, Quảng trường Ngọ Môn được xem là nơi giao thoa giữa không gian cổ kính của di tích và nhịp sống hiện đại, góp phần tạo vùng đệm cảnh quan giữa khu vực di tích và khu vực đô thị hóa; giúp người dân và du khách tiếp cận di sản một cách sống động và gần gũi và là nơi thể hiện cách bảo tồn năng động - không chỉ giữ nguyên di sản mà để di sản hòa vào đời sống, bối cảnh đương đại.





KTS. Trương Hồng Trường (Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho rằng, việc hình thành thêm quảng trường ở Huế, bên cạnh Quảng trường Ngọ Môn sẽ bổ sung chức năng thiết lập nên các không gian công cộng lớn cho đô thị Huế mà không gây xung đột với không gian di sản. Quảng trường mới ở đường Hà Huy Tập, nếu được quy hoạch và tổ chức không gian tốt sẽ là nơi diễn ra các hoạt động mang tính hiện đại, trẻ trung như: lễ hội hòa nhạc, trình diễn ánh sáng, giao lưu văn hóa đương đại, lễ hội cộng đồng... Điều này giúp phân tầng chức năng giữa các không gian quảng trường, tránh quá tải hay làm tổn hại đến không gian linh thiêng của khu vực di sản.

Việc hình thành quảng trường mới ở đường Hà Huy Tập tạo điểm nhấn mới cho đô thị và mở rộng vùng phát triển đô thị về phía nam của thành phố, góp phần tạo nên không gian đệm, làm cầu nối giữa vùng di sản và khu vực hiện đại, giảm áp lực cho khu trung tâm di tích và tăng tính hấp dẫn cho khu đô thị mới phía nam trung tâm Huế.









Cũng theo ông Trường, việc đưa vào quy hoạch và xây dựng thêm các quảng trường cho Huế trong tương lai là một hướng đi chiến lược, cần thiết và đầy tiềm năng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang hướng đến phát triển bền vững, trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á.





“Hiện nay, các hoạt động văn hóa - du lịch - lễ hội chủ yếu tập trung quanh khu vực Hoàng Thành và trục sông Hương. Trong tương lai, có thể quy hoạch thêm các quảng trường ở phía bắc thành phố làm không gian đệm kết nối với các làng nghề, làng cổ. Phía nam thành phố thúc đẩy phát triển đô thị mới với các quảng trường gắn liền với các trường đại học và công nghệ sáng tạo. Vùng ven biển Thuận An, các quảng trường gắn với du lịch biển và nghỉ dưỡng. Từ đó hình thành hệ thống quảng trường đa trung tâm, phân bổ hợp lý và khai thác được các bản sắc riêng của từng vùng”, ông Trường cho hay.