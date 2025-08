Bình quân bảy tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,26%

Chỉ số giá tiêu dùng CPI bảy tháng đầu năm tăng 3,26%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng bảy tăng 2,13% so với tháng 12/2024; tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 0,11% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng bảy so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Chín nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm:

Thứ nhất, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,36% (tác động làm tăng CPI chung 0,07 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng như vật liệu bảo dưỡng nhà ở (do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng và nhu cầu xây dựng cao); giá điện sinh hoạt tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc, miền Trung và từ ngày 10/5/2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt; giá dầu hỏa tăng 2,64% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

Ngược lại, một số nhóm có chỉ số giá tháng bảy giảm so với tháng trước: Giá thuê nhà giảm 0,45% do tháng bảy trùng với kỳ nghỉ hè, học sinh, sinh viên về quê dẫn đến lượng người thuê nhà giảm, nhiều chủ hộ giảm giá nhà thuê để giữ khách; giá gas đun giảm 3,33% do giá gas thế giới theo hợp đồng giảm 25 USD/tấn, từ 585 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn.

Thứ hai, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng.

Tiếp đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,20%. Ngược lại, một số mặt hàng có chỉ số giá giảm như: Thiết bị dụng cụ thể thao; đồ chơi trẻ em.

Các nhóm như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%; nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,01%.

Nhà hàng ăn và dịch vụ ăn uống là một trong chín nhóm hàng có chỉ số giá tiêu dùng tăng.

Với nhóm thuốc và dịch vụ y tế, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,03% do tỷ giá tăng ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu dược phẩm và các nguyên phụ liệu. Trong đó, dụng cụ y tế; nhóm vitamin và khoáng chất; thuốc giảm đau, hạ sốt chống viêm không steroid, thuốc điều trị gút và các bệnh xương; thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng; thuốc tác dụng lên đường hô hấp và thuốc đường tiêu hóa.

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,15%; Nhóm giao thông giảm 0,48%.

Lạm phát cơ bản tháng bảy tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bảy tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.