  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/10/2025 15:20

Các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thu hút nhiều dự án lớn

HNN.VN - Ngày 3/10, đại diện lãnh đạo, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố thông tin, hiện nay đơn vị thu hút nhiều dự án (DA) lớn vào địa bàn; từ nay đến cuối năm 2025 sẽ mời gọi thêm 6 DA mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Bất động sản công nghiệp - Động lực tăng trưởng mớiCông nghiệp khẳng định vai trò trụ cột

 Đầu tư xây dựng bến số 5 cảng Chân Mây

Trong đó, có DA bến số 6, cảng Chân Mây với vốn đăng ký 928,7 tỷ đồng; DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) số 2 với tổng vốn 1.845 tỷ đồng; DA hạ tầng KCN Khu phi thuế quan (KPTQ) số 1 có vốn 1.452,2 tỷ đồng; DA hạ tầng KCN, KPTQ số 2 Chân Mây với vốn 2.325 tỷ đồng; và DA KCN La Sơn mở rộng với tổng vốn 3.075 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố đã cấp mới 18 DA đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.372,4 tỷ đồng, nổi bật là DA Nhà ở xã hội tại Chân Mây có vốn 578,4 tỷ đồng. Đồng thời, có 27 DA được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 6 DA điều chỉnh tăng/giảm vốn với tổng mức tăng thêm 21.312 tỷ đồng. Riêng DA Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế điều chỉnh tăng vốn 21.178 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, vốn thực hiện các DA tại KKT, KCN đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, tăng 78,2% so với cùng kỳ, đạt 150% kế hoạch.

Lũy kế đến nay, các KKT, KCN của thành phố có 192 DA còn hiệu lực với vốn đăng ký 142.234 tỷ đồng, trong đó có 55 DA vốn FDI với hơn 75.769 tỷ đồng. Trong số này, 114 DA đã đi vào hoạt động (chiếm 59,3%), 62 DA đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng (chiếm 32,3%). Lũy kế vốn thực hiện đến nay đạt khoảng 48.298 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy, Huế ngày càng có sức hút với các nhà đầu tư trong, ngoài nước, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

Minh Văn
 Từ khóa:
dự áncông nghiệpthu húttăng trưởngkinh tếthành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tăng tốc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo tiền đề để hoàn thành hai mục tiêu 100 năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đến từng địa phương. Theo đó, TP. Huế phải phấn đấu đạt tốc độ tăng GRDP tối thiểu từ 10% trở lên trong năm nay. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Huế vươn lên xứng tầm với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top