Các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thu hút nhiều dự án lớn

Đầu tư xây dựng bến số 5 cảng Chân Mây

Trong đó, có DA bến số 6, cảng Chân Mây với vốn đăng ký 928,7 tỷ đồng; DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) số 2 với tổng vốn 1.845 tỷ đồng; DA hạ tầng KCN Khu phi thuế quan (KPTQ) số 1 có vốn 1.452,2 tỷ đồng; DA hạ tầng KCN, KPTQ số 2 Chân Mây với vốn 2.325 tỷ đồng; và DA KCN La Sơn mở rộng với tổng vốn 3.075 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố đã cấp mới 18 DA đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.372,4 tỷ đồng, nổi bật là DA Nhà ở xã hội tại Chân Mây có vốn 578,4 tỷ đồng. Đồng thời, có 27 DA được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 6 DA điều chỉnh tăng/giảm vốn với tổng mức tăng thêm 21.312 tỷ đồng. Riêng DA Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế điều chỉnh tăng vốn 21.178 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, vốn thực hiện các DA tại KKT, KCN đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, tăng 78,2% so với cùng kỳ, đạt 150% kế hoạch.

Lũy kế đến nay, các KKT, KCN của thành phố có 192 DA còn hiệu lực với vốn đăng ký 142.234 tỷ đồng, trong đó có 55 DA vốn FDI với hơn 75.769 tỷ đồng. Trong số này, 114 DA đã đi vào hoạt động (chiếm 59,3%), 62 DA đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng (chiếm 32,3%). Lũy kế vốn thực hiện đến nay đạt khoảng 48.298 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy, Huế ngày càng có sức hút với các nhà đầu tư trong, ngoài nước, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.