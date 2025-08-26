Công nghiệp khẳng định vai trò trụ cột

Sản xuất chế biến cát thạch anh tại KCN Phong Điền

Doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt

Trong bức tranh công nghiệp TP. Huế, ngành dệt may nổi lên với vai trò dẫn dắt, nhờ sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp (DN) thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Hiện nay, ở TP. Huế có 3 đơn vị chủ lực gồm: Công ty CP Sợi Phú Bài, Công ty CP Vinatex Phú Hưng và Công ty CP Dệt may Huế. Ba đơn vị này là những DN mạnh của Vinatex, có sự phát triển ổn định, tạo dấu ấn thương hiệu trong nước và quốc tế. Các DN này đang vận hành tổng cộng 4 nhà máy sợi, 1 nhà máy dệt nhuộm và 5 nhà máy may, với sản lượng hàng năm đóng góp khoảng 230 triệu USD, chiếm đến gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Đặc biệt, Vinatex đã công bố kế hoạch đầu tư 4.000 tỷ đồng trong 7-8 năm tới để hình thành hệ sinh thái sản xuất sợi xanh tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, hướng đến mô hình sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải, khẳng định bước đi chiến lược cho ngành công nghiệp xanh ở Huế.

Song song với dệt may, Công ty CP Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor Huế) được xem là “sếu đầu đàn” của ngành công nghiệp ở Cố đô Huế. DN này đang thực hiện giai đoạn 1, với diện tích 165ha tại Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô (CM-LC), chuyên sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô phục vụ cho thị trường xe khách trong, ngoài nước; cũng là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn của miền Trung, đặc biệt là trong phân khúc xe khách, xe buýt, xe chuyên dụng. Không dừng lại con số sản lượng, điều khiến Kim Long Motor Huế trở nên khác biệt chính là tầm nhìn phát triển bền vững. DN này đang chú trọng yếu tố "xanh - sạch - công nghệ cao", thể hiện qua việc đầu tư nghiên cứu xe buýt điện, xe nhiên liệu sạch phục vụ giao thông đô thị.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế cho biết, tính đến cuối tháng 6/2025, Kim Long Motor Huế đã xuất xưởng 2.100 xe khách, đóng góp hơn 410 tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho hơn 3.100 lao động. DN đặt mục tiêu sản xuất thêm 4.000 xe và nộp ngân sách thêm 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm nay.

Đặc biệt, cuối tháng 6/2025, Kim Long Motor Huế chính thức ký kết hợp đồng hợp tác mua bán với Tập đoàn Cho Thavee, đơn vị hàng đầu Thái Lan chuyên sản xuất các dòng xe chuyên dụng và giải pháp vận tải công nghiệp. Theo nội dung ký kết, Kim Long Motor Huế đảm nhiệm vai trò thiết kế, lắp ráp, sản xuất bình quân mỗi năm khoảng 3.000 xe; phía Cho Thavee có trách nhiệm phân phối tại các thị trường như Thái Lan, Lào, Campuchia và mở rộng sang một số quốc gia Đông Nam Á khác.

Không chỉ kể các “ông lớn”, TP. Huế còn ghi dấu ấn với những DN lớn ở lĩnh vực chế biến cát thạch anh, xi măng, đá, gỗ và ngành nghề cơ khí, thực phẩm… Đây là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm và gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Những thành quả trên đã khẳng định khu vực DN nói chung, trong đó có DN ngoài nhà nước chính là động lực chủ yếu thúc đẩy công nghiệp TP. Huế tăng trưởng, đồng thời mở rộng sức cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Sở Công thương, từ đầu năm 2025 đến nay, ngành công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng gần 13%. Trong đó, một số lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng đột phá như: Sản xuất ô tô tăng gấp 13 lần, sản xuất điện tăng 62,6%, sản xuất găng tay tăng hơn 3,4 lần. Những con số này không chỉ cho thấy sự phục hồi sau khó khăn, mà còn thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao với nhiều cơ hội bứt phá.

Từ sự tăng trưởng trên có thể thấy, ngoài các yếu tố nội tại của DN còn đến từ sự đầu tư đồng bộ của các KCN, KKT và các chính sách thu hút đầu tư của thành phố. Hiện tại, KCN Phú Bài đạt tỷ lệ lấp đầy tới 98%, chứng tỏ sức hút lớn đối với các nhà đầu tư. KCN Phong Điền đạt khoảng 74%, KCN Phú Đa khoảng 42,5% và KCN La Sơn đạt gần 37%. Đặc biệt, KKT CM-LC đang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư công nghiệp gắn với cảng biển và dịch vụ logistics.

Một điểm nhấn khác là KCN Gilimex (Phú Bài) với diện tích 460ha, vốn đầu tư hạ tầng hơn 2.600 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật ở KCN này đã cơ bản hoàn thiện và thu hút được nhiều dự án thứ cấp trong, ngoài nước với tổng vốn đăng ký hàng chục nghìn tỷ đồng. Những con số này minh chứng cho sức lan tỏa của công nghiệp Huế trong giai đoạn mới.

Cùng với phát triển các khu công nghiệp, đến nay, TP. Huế đã thành lập 10 cụm công nghiệp (CCN ) với diện tích 323,24ha; trong đó có 5 CCN đã đi vào hoạt động, gồm: CCN An Hòa (phường Hương An), CCN Thủy Phương (phường Thanh Thủy) CCN Tứ Hạ (phường Hương Trà), CCN Hương Hòa (xã Nam Đông), CCN Hương Phú (xã Khe Tre) thu hút 125 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 9.510 lao động. Ngoài ra, TP. Huế đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Hương Văn 2 (phường Hương Trà); CCN Hương Phú (xã Khe Tre); CCN Hương Xuân (phường Kim Trà) để thu hút, ưu tiên các ngành nghề sản xuất sạch, công nghệ cao…

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương cho biết, ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai dự án, nhất là thủ tục triển khai các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng trong lĩnh vực công nghiệp đảm bảo tiến độ đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra, sở đang nghiên cứu, đề xuất thành lập các CCN mới tại các xã, phường để di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, vừa tránh ô nhiễm môi trường, vừa tạo quỹ đất thu hút đầu tư công nghiệp quy mô lớn…