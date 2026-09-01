Bí thư Thành uỷ thăm, kiểm tra mô hình kinh tế tiêu biểu tại các xã A Lưới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác thăm các mô hình kinh tế tại các xã A Lưới 1 và 3.

Mở hướng sinh kế từ vật nuôi có giá trị

Tại xã A Lưới 3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đến thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung của hộ ông Hồ Văn Thắng, thôn Hồng Thượng. Đây là mô hình mới, thể hiện sự mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, tìm hướng phát triển phù hợp điều kiện địa phương.

Trực tiếp tham quan khu vực chuồng trại, tìm hiểu quy trình chăm sóc, nguồn thức ăn và khả năng sinh trưởng của đàn hươu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi với gia đình về hiệu quả bước đầu và những khó khăn trong quá trình triển khai.

Ông Hồ Văn Thắng cho biết, khi đưa hươu về nuôi, gia đình không khỏi lo lắng bởi đây là vật nuôi còn mới, trong khi kinh nghiệm chăm sóc chưa có. Vì vậy, gia đình chủ động tìm hiểu đặc tính của hươu, tham quan các mô hình, học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và tích lũy kinh nghiệm.

Qua thực tế chăn nuôi cho thấy vật nuôi này khả năng thích nghi tốt với khí hậu địa phương, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn đa dạng, có thể tận dụng cây, lá và phụ phẩm sẵn có, giúp giảm chi phí. Giá trị kinh tế chính là khai thác nhung hươu nên nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, có đầu ra ổn định, mô hình khả năng mang lại nguồn thu nhập khá, góp phần đa dạng hóa vật nuôi.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm tòi hướng phát triển kinh tế mới của gia đình ông Hồ Văn Thắng. Đồng chí cho rằng, đối với khu vực miền núi A Lưới 3, điều quan trọng là phải lựa chọn được cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán sản xuất và có thị trường tiêu thụ.

Theo Bí thư Thành ủy, mô hình nuôi hươu lấy nhung nếu tổ chức bài bản, bảo đảm kỹ thuật và đầu ra sẽ không chỉ tạo sinh kế cho một hộ mà còn mở thêm hướng phát triển kinh tế. Việc tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để phát triển vật nuôi giá trị cao cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ, từng bước nhân rộng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung của hộ ông Hồ Văn Thắng, xã A Lưới 3.

Đồng chí đề nghị gia đình ông Hồ Văn Thắng tiếp tục học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chú trọng vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, chủ động liên kết với cơ sở, doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, từng bước xây dựng sản phẩm có thương hiệu.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cùng chính quyền địa phương tạo điều kiện để các hộ có mô hình hiệu quả tiếp cận nguồn vốn phù hợp; hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, tổ chức cho người dân tham quan, học tập những mô hình hiệu quả, lựa chọn cách làm phù hợp.

Nâng giá trị sản xuất bằng du lịch sinh thái

Tại xã A Lưới 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đến thăm mô hình nuôi cá tầm của anh Hồ Thanh Phương. Đồng chí trực tiếp kiểm tra hệ thống hồ nuôi, nguồn nước, quy trình chăm sóc, khu vực ươm giống và tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với lợi thế nguồn nước mát, điều kiện tự nhiên phù hợp, trang trại hơn 2 ha nằm gần khu vực thác A Nor. Bên cạnh hệ thống hồ nuôi cá tầm, chủ trang trại trồng thêm cây ăn quả, rau sạch và từng bước chỉnh trang không gian phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Qua đó, cùng một diện tích sản xuất có thể tạo nhiều giá trị, vừa cung cấp nông sản, vừa khai thác cảnh quan và du lịch.

Trao đổi với anh Hồ Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần năng động, sáng tạo, dám đầu tư, khai thác lợi thế địa phương. Đồng chí đánh giá cao việc chủ mô hình kết hợp sản xuất cá thương phẩm với du lịch sinh thái, mở rộng chuỗi giá trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên mô hình nuôi cá tầm của anh Hồ Thanh Phương, xã A Lưới 1

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, A Lưới 1 có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống, khí hậu và sản vật bản địa. Vì vậy, phát triển kinh tế cần hướng đến khai thác đồng thời nhiều giá trị, trong đó nông nghiệp, du lịch, văn hóa và bảo vệ môi trường phải hỗ trợ, bổ sung cho nhau. “Không chỉ sản xuất ra sản phẩm, điều quan trọng là phải nâng được giá trị của sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tạo ra trải nghiệm để thu hút du khách. Khi người dân có thêm sinh kế, có việc làm và thu nhập ổn định thì mới tạo nền tảng cho phát triển bền vững”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Đồng chí đề nghị xã A Lưới 1 tiếp tục rà soát, định hướng mô hình phù hợp quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư, chỉnh trang hạ tầng, nhất là giao thông và điều kiện thiết yếu phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần đồng hành với người dân trong tập huấn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, quảng bá, kết nối tiêu thụ; hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tại A Lưới.

Qua kiểm tra các mô hình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, các cấp, ngành và chính quyền địa phương phải xem phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển khu vực miền núi. Việc hỗ trợ phải đi vào thực chất, dựa trên nhu cầu của người dân và lợi thế từng địa bàn; ưu tiên mô hình có hiệu quả, có khả năng liên kết thị trường, tạo việc làm và điều kiện nhân rộng.

Từ những mô hình cụ thể như nuôi hươu lấy nhung, nuôi cá tầm gắn với du lịch sinh thái, đồng chí kỳ vọng tiếp tục xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình hay tại các xã A Lưới 1, A Lưới 3. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân vùng cao, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững.