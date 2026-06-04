Việt Nam vừa có thêm 11 nhà hàng được trao 1 sao Michelin

Đại diện các nhà hàng được một sao Michelin. (Ảnh: Ban tổ chức)

2 cái tên mới trong số 11 nhà hàng được trao 1 sao Michelin trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam là ONVIT (Hà Nội) và Upstairs (Thành phố Hồ Chí Minh).

9 nhà hàng còn lại từng được trao 1 sao Michelin trong 2 lần trước gồm Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Trieu, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (Thành phố Hồ Chí Minh) và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide chia sẻ. “Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị trở thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng. Đó là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình: đóng rễ từ nguyên liệu bản địa, nuôi dưỡng bởi ký ức quê nhà và thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Đó cũng chính là điều MICHELIN Guide luôn muốn tôn vinh”.

Năm nay, tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin Guide vinh danh tại các hạng mục. Bên cạnh giải danh giá nhất sao Michelin, cẩm nang còn trao các giải Michelin Guide Special Awards (giải thưởng đặc biệt); Michelin Guide Selected (các nhà hàng được Michelin gợi ý) và Bib Gourmand (các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng).

Trong 4 giải thưởng đặc biệt năm nay của Michelin Guide, giải Nhà hàng mới nổi được trao cho bếp trưởng Chris Fong của nhà hàng NÔM (Thành phố Hồ Chí Minh) nhờ khả năng kết nối lịch sử và văn hóa đất nước thông qua các món ăn biểu tượng, được tái hiện theo hướng sáng tạo cùng các “bảo tàng thu nhỏ” với nghề thủ công truyền thống, mang đến hành trình giàu tính trải nghiệm để khám phá chiều sâu di sản ẩm thực Việt Nam.

Giải Đầu bếp trẻ Xuất sắc được trao cho Trần Phước Hậu, sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, đầu bếp của nhà hàng The Monkey Gallery Dining. Michelin đánh giá cao khả năng vận dụng kỹ thuật ẩm thực Pháp cùng sự gắn bó sâu sắc với hương vị miền trung trong các thực đơn đầu bếp trẻ này xây dựng.

Giải Chuyên gia nếm rượu năm nay được trao cho Mai Bích Ngọc của ONVIT (Hà Nội). Chuyên môn của Bích Ngọc đặc biệt nổi bật trong những màn kết hợp rượu và ẩm thực táo bạo, khi các món ăn không chỉ được thưởng thức cùng rượu vang mà còn có những loại rượu sáng tạo như rượu soju được ủ cùng nấm tùng nhung.

Giải Cống hiến thuộc về Nguyễn Thanh Vân của Tales by Chapter (Thành phố Hồ Chí Minh). Cô gây ấn tượng với các thẩm định viên từ kỹ năng kể chuyện nồng ấm, hiểu biết sâu về rượu đến triết lý không rác thải của nhà hàng.

Michelin ghi nhận 3 nhà hàng được trao Sao Xanh, trong đó nhà hàng Tales by chapter tại Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu gia nhập cộng đồng Michelin Green Star nhờ cam kết theo đuổi không rác thải (zero-waste) và phát triển ẩm thực thuần thực vật một cách bền vững.

Ngoài ra, 110 cơ sở ăn uống ở 3 thành phố trên được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected (Michelin gợi ý), với 9 tên tuổi mới gồm: Màu, Phở gà Huyền Hương, Zalo (Hà Nội); Apero, Nôm, Ngự Bình, Sono, Tales by Chapter (Thành phố Hồ Chí Minh); Dì Hoa - Hòa Cường (Đà Nẵng)

Bên cạnh đó, Bib Gourmand 2026 tăng lên 72 địa điểm, trong đó có 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh nhờ phục vụ món ăn xuất sắc với mức giá phải chăng: Bánh Cuốn Gia Truyền Thanh Vân, Mammom, Phở Hà Hàng Hòm (Hà Nội); Chị Mơ, Bánh Canh Cua Bà Ba, Bánh Cuốn Tây Hồ 127, Bún Riêu Yến, La Lola (Thành phố Hồ Chí Minh); Bà Vui, Bánh bèo-Bánh đập, Lê Gia Khang (Đà Nẵng).

Michelin Guide đã trao những ngôi sao nhà hàng đầu tiên vào năm 1926 - sự kiện định hình cách thế giới ăn uống, du lịch và tôn vinh sự xuất sắc trên bàn tiệc.

Tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Luôn được công nhận là hệ thống tuyển chọn các cơ sở ăn uống uy tín nhất thế giới, Michelin Guide không chỉ tôn vinh tài nghệ nấu ăn, mà còn vinh danh những trải nghiệm ẩm thực xuất sắc trên toàn cầu.

Hiện cẩm nang Michelin có tên nhà hàng ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuốn cẩm nang này được Công ty lốp xe Michelin, Pháp, ra mắt lần đầu vào năm 1900 với cam kết cung cấp đến du khách quốc tế, thực khách địa phương những nhà hàng tốt nhất thế giới, tôn vinh nền ẩm thực và quảng bá du lịch. Các nhà hàng được Michelin lựa chọn năm nay được nhiều người kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế nền ẩm thực và du lịch Việt trên bản đồ quốc tế.

“Ở cột mốc kỷ niệm 100 năm ngôi sao Michelin toàn cầu này, Việt Nam đã nhắc nhở chúng tôi rằng những câu chuyện ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương vẫn đang tiếp tục được viết nên và chúng ta đang bước vào một trong những chương thú vị nhất”, ông Gwendal Poullennec bày tỏ.

https://nhandan.vn/viet-nam-vua-co-them-11-nha-hang-duoc-trao-1-sao-michelin-post967114.html?gidzl=V1dhR-XMfdv-1E9lvqYXUtK5uspwJlHzR0grOwaKeITi2USo-qtsS6a7vswi7_D_RmRbE6MXV7Kcx5QhV0