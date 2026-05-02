Nắng nóng duy trì từ 35 - 37 độ C

Trong vài ngày tới, dự báo trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng

Theo đó, dự báo từ ngày 13 - 15/5, nắng nóng duy trì với nhiệt độ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 40 - 55%. Từ ngày 16/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, Đài KTTV TP. Huế cảnh báo, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2 đến 4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện mặt đệm. Cùng với đó, nắng nóng kéo dài có thể dễn đến nguy cơ cao về cháy nổ, hỏa hoạn và nhu cầu điện tăng; đồng thời có thể gây mất nước, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe khi người dân tiếp xúc lâu ngoài trời.

Nắng nóng cực đoan là mối nguy hiểm với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền tim mạch, huyết áp, tiểu đường và đặc biệt là người từng có tiền sử đột quỵ.

Bên cạnh đó, vào chiều tối cũng có guy cơ mưa dông, do vậy, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.