Cung ứng, dự trữ nguyên, nhiên liệu trong dài hạn

Nhiều nhà máy áp dụng các giải pháp công nghệ để điều hành, sử dụng nguyên, nhiên liệu tiết kiệm trong sản xuất

Nền tảng cho chiến lược năng lượng tái tạo

Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, an ninh năng lượng không chỉ dừng ở điện mà bao trùm toàn bộ chuỗi nguyên, nhiên liệu. Xăng dầu vẫn giữ vai trò chủ lực trong vận tải, logistics và một phần sản xuất công nghiệp.

Huế hiện có hệ thống sông suối tạo nền tảng phát triển thủy điện với 13 nhà máy, tổng công suất hơn 459MW, đóng vai trò nguồn điện nền ổn định. Cùng với đó, đường bờ biển dài, số giờ nắng cao và điều kiện gió tương đối thuận lợi mở ra dư địa phát triển điện mặt trời, điện gió... Nguồn sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi cũng là lợi thế đáng kể để phát triển năng lượng tại chỗ theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, cơ cấu năng lượng của Huế vẫn phụ thuộc lớn vào điện, chiếm khoảng 80% nhu cầu; trong khi xăng dầu vẫn là nguồn nhiên liệu chủ yếu cho vận tải, logistics và nhiều hoạt động sản xuất. Điều này khiến nền kinh tế địa phương dễ chịu tác động từ biến động giá cả và nguồn cung trên thị trường quốc tế, nhất là trong thời gian gần đây.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương, mặc dù nguồn cung xăng dầu hiện nay trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, ổn định, song cơ chế dự trữ vẫn chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, với mức dự trữ thương mại khoảng 20 - 30 ngày, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra cú sốc nguồn cung kéo dài từ bên ngoài. Kinh nghiệm từ giai đoạn khan hiếm xăng dầu năm 2022 cho thấy, khi nguồn cung bị gián đoạn, thị trường dễ xuất hiện tâm lý tích trữ, đầu cơ, làm gia tăng sự bất ổn của thị trường.

Đầu năm 2026, tại hội nghị công bố "Phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt TP. Huế thời kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Sở Công Thương tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng chiến lược năng lượng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch không gian, định hướng phát triển đô thị di sản như Huế. Việc bố trí các công trình hạ tầng nhiên liệu cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái và không gian đô thị.

Theo TS. Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách (Bộ Công Thương), bài toán an ninh năng lượng quốc gia nói chung và nhiên liệu xăng dầu tại TP. Huế nói riêng không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ nguồn cung mà còn đòi hỏi phải xây dựng hệ thống dự trữ đủ mạnh để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Với một địa phương đang hướng tới phát triển công nghiệp xanh, du lịch và dịch vụ ở đô thị di sản như Huế, việc thiếu hụt hoặc gián đoạn nguồn cung năng lượng, dù chỉ trong ngắn hạn cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế và đời sống của người dân.

Nhà máy điện rác Phú Sơn với công suất 12MW đang góp phần tạo ra nguồn năng lượng thay thế

Định hình chiến lược kép

Từ thực tế và khuyến nghị của các chuyên gia, có thể nhận diện một số định hướng quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cung ứng và dự trữ nguyên, nhiên liệu dài hạn cho Huế. Trong đó, cách tiếp cận "chiến lược kép", vừa bảo đảm cung ứng, dự trữ nhiên liệu, vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng được xem là hướng đi phù hợp.

Theo đó, việc tổ chức lại hệ thống hạ tầng nhiên liệu theo hướng hiện đại, tích hợp là yếu tố then chốt. Các khu vực có lợi thế về vị trí và hạ tầng logistics, đặc biệt là khu vực ven biển Chân Mây - Lăng Cô cần được quy hoạch thành trung tâm tiếp nhận, lưu trữ và phân phối xăng dầu. Việc phát triển hệ thống kho chứa quy mô lớn, trạm trung chuyển và mạng lưới vận tải chuyên dụng cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, nhằm bảo đảm khả năng dự trữ đủ lớn để ứng phó với biến động của thị trường.

Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới là giải pháp căn cơ nhằm giảm áp lực lên nguồn xăng dầu. Với nền tảng hiện có, Huế có thể đẩy mạnh phát triển điện mặt trời, năng lượng sinh khối, điện rác và từng bước phát triển các nguồn năng lượng mới như hydrogen xanh trong dài hạn. Việc nghiên cứu, triển khai các dự án điện khí LNG tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô cũng sẽ đóng vai trò là nguồn điện chuyển tiếp, góp phần bảo đảm tính ổn định của hệ thống năng lượng trong giai đoạn chuyển đổi.

Đáng chú ý là mới đây, Kim Long Motor Huế đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với LG Energy Solution, một trong những nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới để xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin xe điện tại Khu công nghiệp Kim Long Motor Huế. Việc đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp pin xe điện với công suất sản xuất giai đoạn đầu khoảng 1 triệu kWh pin/năm không chỉ phục vụ phát triển giao thông điện hóa mà còn mở ra khả năng hình thành ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng, yếu tố quan trọng để từng bước thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những yếu tố đáng quan tâm khác. Nếu ứng dụng hiệu quả công nghệ số như IoT, AI trong quản lý năng lượng, cùng với phát triển các khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, giảm áp lực cho hệ thống cung ứng và dự trữ.

Trong bối cảnh mới, chiến lược năng lượng không còn là câu chuyện riêng của một ngành mà đã trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển tổng thể của quốc gia. Với TP. Huế, việc chủ động xây dựng chiến lược cung ứng, dự trữ nguyên, nhiên liệu dài hạn, kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ là chìa khóa để bảo đảm an ninh năng lượng, hướng đến phát triển bền vững.