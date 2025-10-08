Bàn giao 99 chiếc KIMLONG X9 đến khách hàng

Đại diện KIM LONG MOTOR bàn giao xe KIMLONG X9 cùng quà tặng cho khách hàng và đối tác

Sáng 11/10, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế cho biết, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế đã diễn ra lễ bàn giao xe minibus KIMLONG X9 trong khuôn khổ chương trình ưu đãi “Đầu tư KIMLONG 99 - Nhận ngay KIMLONG X9”.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 99 chiếc KIMLONG X9 được bàn giao đến tay khách hàng, mà còn thể hiện nỗ lực của KIM LONG MOTOR trong hành trình đồng hành, tri ân và tạo giá trị đầu tư thiết thực cho đối tác.

Với mục tiêu mang đến chính sách đầu tư hiệu quả và thiết thực nhất cho khách hàng, KIM LONG MOTOR đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Đầu tư KIMLONG 99 - Nhận ngay KIMLONG X9”.

Theo đó, khách hàng sẽ được tặng 1 xe minibus KIMLONG X9 (16 chỗ) khi mua 4 xe bus giường nằm KIMLONG 99 hoặc 6 xe bus ghế ngồi KIMLONG 99. Đây là chương trình ưu đãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp vừa có cơ hội mở rộng đội xe, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Dòng xe KIMLONG 99 và minibus KIMLONG X9 được xem là bộ đôi hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển dịch vụ vận tải của doanh nghiệp. Xe bus KIMLONG 99 đóng vai trò “chủ lực” trên các tuyến vận tải hành khách đường dài và tour du lịch với khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sử dụng động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19-22 lít/100km. Trong khi đó, minibus KIMLONG X9 là “mảnh ghép linh hoạt”, phù hợp khai thác các tuyến ngắn và trung chuyển nội đô. Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8-9 lít/100km, dòng xe này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác.

Đại diện KIM LONG MOTOR chia sẻ: “Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, KIM LONG MOTOR cam kết mang đến những giá trị thiết thực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh".

Tham dự buổi lễ, các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cùng chính sách ưu đãi linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm mà KIM LONG MOTOR mang lại.

Trước sự đón nhận tích cực từ thị trường, KIM LONG MOTOR quyết định tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Đầu tư KIMLONG 99 - Nhận ngay KIMLONG X9” đến hết ngày 31/1/2026. Chương trình không chỉ thể hiện lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng mà còn mang đến cơ hội và lợi ích hấp dẫn, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh.

Lễ bàn giao xe minibus KIMLONG X9 thể hiện cam kết của KIM LONG MOTOR trong việc không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và chính sách đầu tư hiệu quả. Với tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải Việt Nam, KIM LONG MOTOR tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và uy tín thương hiệu trên hành trình chinh phục thị trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.