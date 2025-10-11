Viettel Huế quay số trúng thưởng chương trình “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ”

Tặng quà cho khách hàng dự buổi quay số

Chương trình được triển khai từ ngày 18/9 đến 31/12/2025, gồm 3 đợt quay thưởng với tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Ở mỗi đợt, Viettel Huế trao tặng 3 điện thoại iPhone 17 (phiên bản tiêu chuẩn, trị giá 24,99 triệu đồng/chiếc) và 9 điện thoại Samsung Galaxy A06 5G (trị giá 2,69 triệu đồng/chiếc) nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng Viettel.

Kết quả sau 19 lượt quay (12 lượt chính thức, 7 lượt dự phòng) đã xác định được 12 khách hàng may mắn gồm 3 giải nhất là iPhone 17 và 9 giải nhì là Samsung Galaxy A06 5G. Các lượt quay dự phòng được thực hiện để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Trường hợp người trúng giải không thể liên hệ hoặc từ chối nhận thưởng, Viettel sẽ liên hệ lại 3 lần trong 3 ngày liên tiếp; nếu vẫn không kết nối được, giải thưởng sẽ được chuyển cho khách hàng dự phòng gần nhất theo thứ tự.

Theo kế hoạch, đợt quay số thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2025 và đợt cuối cùng vào đầu tháng 1/2026. Đại diện Viettel Huế cho biết, chương trình không chỉ mang đến niềm vui trúng thưởng mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm tốc độ và tiện ích vượt trội của mạng 5G Viettel – nền tảng công nghệ kết nối tương lai.

Hiện Viettel Huế đã phủ sóng 5G đến gần 50% địa bàn dân cư, bao gồm các khu du lịch, cụm công nghiệp... Toàn thành phố có gần 90.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ 5G, chiếm 14% tổng thuê bao di động Viettel tại Huế. Mục tiêu đến cuối năm 2025, Viettel Huế sẽ mở rộng vùng phủ sóng 5G lên 70% dân số và nâng tỷ lệ người dùng 5G lên hơn 25%.