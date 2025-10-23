Khai mạc giải đua ô tô địa hình lớn nhất từ trước tới nay

Màn ra mắt các đội đua tham dự PVOIL VOC 2025.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 31/10 đến 2/11), PVOIL VOC 2025 quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. Với tinh thần “Đổi mới và Sáng tạo”, giải đua đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ khi tăng gần gấp đôi số lượng đường thi so với năm trước.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng ban tổ chức cho biết: “PVOIL VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay, nhưng công tác an toàn vẫn sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách kỹ năng lái, khả năng phối hợp và tính chiến thuật, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn”.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến nhận định: Suốt gần hai thập kỷ qua, đây vẫn là sự kiện đua ô tô thể thao duy nhất được duy trì liên tục hằng năm, cho thấy sự bền bỉ, chuyên nghiệp và đam mê của những người yêu off-road Việt Nam. Giải còn dần định hình như một lễ hội đua xe lớn nhất cả nước, quy tụ các vận động viên đến từ mọi miền Tổ quốc, cùng hàng chục nghìn khán giả trong suốt nhiều ngày, với nhiều hoạt động trưng bày, lái thử…

“PVOIL VOC đã chứng minh rằng thể thao đua xe địa hình không chỉ là sân chơi của tốc độ, mà còn là môi trường lan tỏa tinh thần thể thao, kỹ năng và văn hóa giao thông an toàn. Mỗi mùa giải là một bước tiến mới về chuyên nghiệp và tổ chức”, bà Lê Thị Hoàng Yến khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc PVOIL Lê Trung Hưng cho biết, năm 2025 đánh dấu 10 năm PVOIL đồng hành và 7 năm liên tiếp là nhà tài trợ tên giải. Trong suốt hành trình ấy, PVOIL tự hào cùng Công ty cổ phần truyền thông OTV và diễn đàn Otofun xây dựng nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của thể thao địa hình Việt Nam.

Số lượng đường thi tăng gần gấp đôi, từ 14 đường (năm 2024) lên 24 đường (2025) và khoảng 700 lượt thi, là những con số kỷ lục trong lịch sử của giải đấu. Tương ứng, số bài thi ở từng hạng cũng được nâng lên; trong đó, hạng Chuyên nghiệp (tên mới của hạng Mở rộng) sẽ có 17 bài thi, hạng SUV nâng cao có 13 bài thi, hạng Bán tải nâng cao có 12 bài thi, tất cả các hạng trên đều bao gồm Adventure - đường đua đêm; riêng hạng Cơ bản có 10 bài thi.

Đây là lần đầu tiên khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn với nhịp độ thi đấu liên tục.

Mùa giải PVOIL VOC 2025 có tổng giá trị giải thưởng 581 triệu đồng.