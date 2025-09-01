750 đại biểu dự trực tiếp hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Đây là hội nghị có quy mô lớn, với hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Ngoài ra, có hơn 3.000 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến tại 47 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội" ngày 19/3/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Với phương thức tổ chức hiện đại, sáng tạo, lần đầu tiên các video chuyên đề ngắn do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sử dụng trợ lý AI thực hiện được trình chiếu thay thế báo cáo dài truyền thống, mở đầu bằng ca khúc về phong trào “Quốc hội số - Kỷ nguyên vươn mình” do AI thể hiện.

Chuỗi video cũng giới thiệu, phân tích, làm rõ khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại; hướng dẫn các đại biểu Quốc hội và công chức thuộc hệ thống Quốc hội sử dụng AI cho nhiệm vụ của mình, hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập suốt đời, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường và giới thiệu ChatGPT.

Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra nghi thức khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đặc biệt, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội sẽ ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

Hội nghị khẳng định thông điệp quan trọng: Học tập suốt đời và đổi mới không ngừng chính là phương châm hành động của Quốc hội trong thời đại số. Phương châm này thể hiện quyết tâm từ cấp lãnh đạo đến mỗi cán bộ trong việc tự hoàn thiện để bắt nhịp thời đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thành công của Hội nghị sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, góp phần xây dựng Quốc hội không ngừng tiến bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.