  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 13/09/2025 07:34

750 đại biểu dự trực tiếp hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Nhằm nâng cao năng lực số và xây dựng nền tảng tri thức số vững chắc cho một Quốc hội hiện đại, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Hội nghị diễn ra chiều 13/9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chuyển động sau những dự án luậtASEAN nhất trí đưa 3 Tuyên bố liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia vào Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47Ngày 9/9 diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Đây là hội nghị có quy mô lớn, với hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Ngoài ra, có hơn 3.000 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến tại 47 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội" ngày 19/3/2025. (Ảnh: DUY LINH) 

Với phương thức tổ chức hiện đại, sáng tạo, lần đầu tiên các video chuyên đề ngắn do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sử dụng trợ lý AI thực hiện được trình chiếu thay thế báo cáo dài truyền thống, mở đầu bằng ca khúc về phong trào “Quốc hội số - Kỷ nguyên vươn mình” do AI thể hiện.

Chuỗi video cũng giới thiệu, phân tích, làm rõ khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại; hướng dẫn các đại biểu Quốc hội và công chức thuộc hệ thống Quốc hội sử dụng AI cho nhiệm vụ của mình, hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập suốt đời, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường và giới thiệu ChatGPT.

Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra nghi thức khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đặc biệt, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội sẽ ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

Hội nghị khẳng định thông điệp quan trọng: Học tập suốt đời và đổi mới không ngừng chính là phương châm hành động của Quốc hội trong thời đại số. Phương châm này thể hiện quyết tâm từ cấp lãnh đạo đến mỗi cán bộ trong việc tự hoàn thiện để bắt nhịp thời đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thành công của Hội nghị sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, góp phần xây dựng Quốc hội không ngừng tiến bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Bình dânhọc vụsốQuốc hội sốhọc tập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người cao tuổi với công nghệ số

Người cao tuổi đang dần hòa nhập vào “kỷ nguyên số”, thu hẹp khoảng cách thế hệ bằng những thao tác “chạm” công nghệ. Tuy nhiên, việc tiếp cận và làm chủ thiết bị số ở người cao tuổi vẫn cần sự đồng hành của gia đình và xã hội.

Người cao tuổi với công nghệ số
“Điểm tựa” cho dân

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Thành ủy tổ chức cuối tháng 7/2025, Đồn Biên phòng Hương Nguyên là một trong những tập thể có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen.

“Điểm tựa” cho dân
GS, TSKH Ngô Bảo Châu: "Sân chơi Toán học Việt Nam là không gian học tập tích cực và sáng tạo"

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức ra mắt sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF) và Tọa đàm Đổi mới văn hóa dạy và học toán. Sân chơi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, thông qua hình thức thi được trò chơi hóa, kết hợp các hoạt động sáng tạo, khơi dậy hứng thú khám phá thay vì áp lực điểm số.

GS, TSKH Ngô Bảo Châu Sân chơi Toán học Việt Nam là không gian học tập tích cực và sáng tạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top