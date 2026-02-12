Đẩy mạnh truyền thông công đoàn thời đại số

Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin cho người lao động ngành dệt may.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, công nhân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh và truy cập mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… Bên cạnh những lợi ích từ các nền tảng, một bộ phận công nhân bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá, lừa đảo tài sản, kích động đình công, gây rối trật tự công cộng...

Trước thực trạng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai Đề án 1298/ĐATLĐ về tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động trên mạng xã hội giai đoạn 2018-2023 nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn theo hướng đa phương tiện; tận dụng tối đa các tiện ích của mạng xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; hình thành các hình thức, phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới.

Kết quả, công tác truyền thông của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới: nội dung được chọn lọc và ngày càng phong phú, đối tượng mở rộng, hướng mạnh về cơ sở; phương thức đa dạng, coi trọng ứng dụng công nghệ số. Do vậy, đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động và hình ảnh Công đoàn Việt Nam được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động ở các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành đều có cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cấp công đoàn. Sau sáp nhập, tổ chức công đoàn xác định việc thống nhất các kênh truyền thông là rất quan trọng, nhằm bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền liền mạch, an toàn và hiệu quả. Các website có số lượng truy cập lớn từ 10-70 triệu lượt truy cập như Công đoàn Ngân hàng, Giáo dục, Than-Khoáng sản, Đắk Lắk… Các cấp công đoàn hình thành, duy trì thường xuyên hoạt động của hơn 327.000 tài khoản mạng xã hội với hàng triệu thành viên. Số lượng thành viên tham gia các trang facebook ở cơ sở ngày càng nhiều.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội với đa dạng nhiều hình thức qua các chương trình văn hóa, giải trí, các hội thi trên mạng như: thi viết “Vòng tay công đoàn”, thi sáng tạo “Bài tập thể dục giữa giờ”; thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, “An toàn giao thông”; “Vẽ tranh cổ động” về Đại hội công đoàn các cấp, thi viết về gương người tốt, việc tốt; thi sáng tạo video clip Tết Sum vầy trên Tiktok. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nêu cao trách nhiệm trong sử dụng các trang mạng xã hội của cá nhân phục vụ những chiến dịch chia sẻ thông tin tích cực đến đoàn viên, người lao động và xã hội.

Các công đoàn cơ sở đều thành lập các nhóm Zalo nội bộ cho đoàn viên, công nhân lao động để kịp thời trao đổi, tiếp nhận thông tin, phản ánh những tình huống bất thường tại nơi làm việc hoặc nơi ở. Số lượng nhóm zalo tăng nhanh, từ 3 nhóm năm 2021, đến nay lên đến gần 38.000 nhóm, với hơn 1,3 triệu thành viên.

Hoạt động truyền thông công đoàn tại cơ sở có những cải tiến đáng kể, chuyển dần từ tuyên truyền truyền thống sang ứng dụng công nghệ; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa truyền thông doanh nghiệp và truyền thông công đoàn nhằm đạt mục tiêu chung là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công nhân. Nhiều đơn vị bổ sung nội dung về truyền thông công đoàn vào nội dung bình xét thi đua cuối năm, trong đó đưa tiêu chí về việc xây dựng các fanpage, zalo hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức các buổi livestream, clip ngắn tuyên truyền các chuyên đề phòng chống ma túy, trộm cắp, lừa đảo qua mạng, kỹ năng tự vệ... dưới dạng video ngắn, phát sóng định kỳ hoặc chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá: “Điểm sáng của truyền thông cơ sở là công đoàn đã vận động công nhân, lao động trở thành tuyên truyền viên tích cực; từng bước chuyển hóa các trang mạng xã hội của công nhân thành kênh tuyên truyền cho tổ chức công đoàn; tổ chức các chiến dịch truyền thông nội bộ góp phần ổn định tâm trạng, tư tưởng, củng cố tinh thần và tâm thế làm việc cho người lao động. Hoạt động tuyên giáo công đoàn chuyển từ định tính sang định lượng, từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông tương tác, có sự tham gia của đoàn viên, người lao động với tư cách vừa là chủ thể truyền thông, vừa là đối tượng thụ hưởng lợi ích từ truyền thông”.

Mới đây, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký ban hành Chương trình số 01/ CTr-BCH về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028”, với mục tiêu và kỳ vọng công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam phải tăng cường nguyên tắc “1 chạm” trong tương tác với đoàn viên, người lao động. Mục tiêu của chương trình là tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài công đoàn, sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức, phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ về hoạt động của Công đoàn Việt Nam bên cạnh việc phản ánh kịp thời đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động...

https://nhandan.vn/day-manh-truyen-thong-cong-doan-thoi-dai-so-post943375.html?gidzl=fNL2H3w5yI6dQ4j4Ffhn9A9jGa4YcgygwJyMINBEgY_lEaTET9l_VRXjG4eYcAb-l3WRJJQkmujIEeNy8m