Chuyển động sau những dự án luật

Các dự án luật đã mở đường cho việc ứng dụng hiệu quả công nghệ vào đời sống

Góp ý cho luật, góp sức cho đổi mới

Trước thềm Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Huế đã có những góp ý thẳng thắn gửi vào nghị trường. Điển hình như ý kiến của Đoàn Luật sư TP. Huế đối với Luật Tương trợ tư pháp.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Huế, việc ban hành đạo luật này là “cần thiết và kịp thời” trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 đã tạo nền tảng quan trọng, nhưng sau gần 17 năm áp dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự.

Ông Phước cho rằng: Phạm vi điều chỉnh của luật cần được cụ thể hóa, bao quát các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và thi hành án dân sự. Đồng thời, cần bổ sung quy định rõ ràng về việc công nhận, thi hành bản án, quyết định dân sự và trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, cũng như bản án của tòa án Việt Nam ở nước ngoài.

Với DA Luật Xử lý vi phạm hành chính, Đoàn Luật sư TP. Huế đề nghị giữ việc lập biên bản xử phạt để bảo đảm minh bạch, đồng thời bổ sung phương thức gửi quyết định xử phạt điện tử. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Huế Nguyễn Văn Phước nói rõ: “Đây không chỉ là góp ý kỹ thuật, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn, làm sao để pháp luật bắt kịp với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở các đô thị, trong đó Huế là một trong những nơi đi đầu”.

Khi bước vào kỳ họp, Quốc hội đã thực sự tạo nên những chuyển động được gọi là “lịch sử”. Bên cạnh việc bàn thảo nhiều DA luật, nghị trường đã thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, văn bản mở đường cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C), cho phép thí điểm cơ chế lập pháp địa phương, quản trị số và phân cấp mạnh mẽ hơn.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nhận định: “Hiến pháp sửa đổi lần này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Huế không chỉ xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, mà còn hướng tới đô thị văn hóa - tri thức trong thời kỳ số hóa”. Lời bà Sửu không chỉ là một nhận xét, mà còn gói trong đó khát vọng, trách nhiệm và cả sự kỳ vọng gửi gắm từ cử tri xứ Huế.

Cùng với Hiến pháp, hàng loạt DA luật khác cũng được thông qua: Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)... Với tỷ lệ đồng thuận cao, mở ra khung pháp lý mới, giúp các địa phương tháo gỡ những “nút thắt” lâu nay.

Khi chính sách trở lại kiểm chứng ở thực tiễn

Với Huế, các dự luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điển hình như, Luật Đất đai (sửa đổi) hứa hẹn gỡ rối cho công tác quản lý và khai thác quỹ đất, đặc biệt là đất đô thị và đất phục vụ phát triển kinh tế - du lịch di sản. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) mở đường cho việc vận hành mô hình CQĐP2C hiệu quả hơn, phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn. “Người dân cần được phục vụ thuận lợi hơn, và đó là mục tiêu cuối cùng của mọi đổi mới trong bộ máy hành chính”, cử tri Phan Xuân Tấn (phường Phong Phú) kỳ vọng.

Theo Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Huế Nguyễn Văn Phước, Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ là chìa khóa để Huế vừa tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vừa tạo nền tảng pháp lý cho mô hình CQĐP2C, phục vụ người dân thuận lợi và minh bạch hơn.

Không chỉ vậy, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã tạo nên tín hiệu rõ ràng: Cải cách bộ máy không chỉ còn là khẩu hiệu. Tinh gọn, minh bạch, hiệu lực là con đường phải đi. Với các tỉnh, thành, vận hành mô hình CQĐP2C chính là để hiện thực hóa những cải cách ấy hiện ra trong đời sống.

Thực tiễn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cho thấy rõ điều đó. Người dân Huế bày tỏ băn khoăn về hồ sơ hành chính còn trễ hạn, về cách chính quyền đô thị vận hành ra sao để thuận tiện hơn cho dân. Những tâm tư ấy đã trở thành luận cứ thực tế, được các đại biểu đoàn Huế đưa thẳng vào nghị trường.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh: “Huế cần tăng cường năng lực quản trị số ở cấp cơ sở, đồng thời kiến nghị Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy phân cấp ngân sách để xây dựng thành phố văn hóa - tri thức trong thể chế mới”. Đó không chỉ là mong mỏi, mà còn là trách nhiệm của những người đại diện cho cử tri Huế, đưa tiếng nói từ đời sống đi thẳng vào chính sách, biến khát vọng thành hiện thực.

Những chuyển động từ nghị trường vẫn đang tiếp tục lan tỏa, từng bước chạm đến đời sống thường ngày. Với những dấu ấn từ thực tiễn, đã cho thấy, mỗi DA luật, khi được hun đúc từ đời sống, sẽ trở thành động lực thực sự cho sự phát triển.