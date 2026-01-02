Hãy là công dân số thông thái

Người dân truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia từ app VNeID. Ảnh: Bảo Phước

Bộ Công an khẳng định, phát triển công dân số toàn diện là yêu cầu tất yếu, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; công dân số gắn với xã hội số, chính phủ số, tạo thành ba trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quan điểm này cho thấy, công dân số không đứng ngoài tiến trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà là một cấu phần quan trọng trong việc củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện mới.

Thực tiễn cho thấy, không gian mạng đang trở thành mặt trận phức tạp, nơi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để tung tin giả, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ, làm suy giảm niềm tin xã hội. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường khoác lên mình vỏ bọc “phản biện xã hội”, “góp ý xây dựng”, “tâm tư cá nhân”, khiến việc nhận diện đúng - sai trở nên khó khăn nếu thiếu bản lĩnh chính trị và tư duy phản biện.

Trong bối cảnh đó, công dân số thông thái trước hết phải là người có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật cao, biết tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, có chọn lọc; không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu sai lệch, xuyên tạc. Đối với cán bộ, đảng viên, yêu cầu này càng trở nên nghiêm ngặt, bởi mỗi phát ngôn, mỗi hành vi trên không gian mạng đều gắn với uy tín của tổ chức Đảng, của bộ máy nhà nước và niềm tin của Nhân dân.

Việc phát triển và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn góp phần hình thành không gian số chính danh, minh bạch, hạn chế tình trạng tài khoản ảo, tin giả, lừa đảo. Định hướng mở rộng VNeID thành “siêu ứng dụng” với các tiện ích như ví điện tử quốc gia, chữ ký số cá nhân, kho dữ liệu cá nhân, thư điện tử chính thức và nền tảng giao tiếp xã hội cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường số an toàn, lấy người dân làm trung tâm, phục vụ phát triển bền vững.

Đáng chú ý, đề xuất xây dựng mạng xã hội chính danh, trong đó 100% người dùng được xác thực danh tính qua VNeID, không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là giải pháp chính trị - xã hội quan trọng. Đây sẽ là kênh giao tiếp hai chiều giữa Nhà nước và Nhân dân, góp phần truyền thông chính sách kịp thời, tiếp nhận phản biện xã hội một cách công khai, có trách nhiệm. Qua đó, từng bước giải quyết tận gốc vấn nạn tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với con người. Do đó, xây dựng công dân số phải đi liền với xây dựng văn hóa chính trị trên không gian mạng, trong đó cán bộ, đảng viên giữ vai trò nêu gương; đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trong lan tỏa giá trị tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ khoa học, thái độ chuẩn mực và tinh thần xây dựng.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, việc giữ vững “thế trận lòng dân” trên không gian mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hãy là công dân số thông thái - để mỗi hành vi trên môi trường số đều góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.