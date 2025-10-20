Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế

Các doanh nghiệp, đại lý thuế hướng dẫn cho hộ kinh doanh trong kê khai thuế

Hộ kinh doanh cần chủ động

Từ 1/1/2026, HKD không còn áp dụng thuế khoán mà chuyển sang kê khai theo doanh thu thực tế, gắn với hóa đơn điện tử (HĐĐT) và quản lý theo rủi ro. Để chuẩn bị triển khai xóa thuế khoán vào năm 2026, Chính phủ đã xây dựng lộ trình và ban hành Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (NĐ 123) quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ 1/6/2025. Nghị định này tập trung vào việc mở rộng đối tượng bắt buộc sử dụng HĐĐT, quy định HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và cập nhật các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2025/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, NĐ 123 và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 123. Thông tư này cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế, cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn và truyền nhận dữ liệu. Việc này nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống quản lý, tạo thuận lợi cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ kê khai.

Bà Âu Thị Nguyệt Liên, chuyên gia tư vấn thuế độc lập, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mang lại rất nhiều lợi ích cho HKD cũng như hệ thống quản lý thuế.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với HKD khi hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ. Với nhóm hộ thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ 1/6/2025, trong giai đoạn đầu có thể xảy ra một số sai sót. Ngoài ra, tỷ lệ thuế đang được tính theo ngành nên HKD cần phân loại đúng ngành và tách doanh thu để tránh bị ấn định bất lợi, thiết lập HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sớm, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, lưu trú, kiểm thử luồng dữ liệu về cơ quan thuế. Đồng thời, HKD cũng phải chọn kỳ khai phù hợp với dòng tiền để giảm áp lực nộp thuế, sử dụng cổng điện tử để nộp hồ sơ/tiền thuế.

“HKD cần khai đúng, nộp đúng hạn để tránh mọi khoản phạt; sử dụng phần mềm bán hàng và HĐĐT để giảm sai sót và minh bạch doanh thu. Nếu lỡ khai sai, HKD nên chủ động khai bổ sung, không giấu doanh thu vì lợi ích trong ngắn hạn mà dẫn đến những hậu quả lâu dài như bị truy thu, xử phạt”, bà Liên nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động hỗ trợ

“Hiện cơ quan thuế, các sở, ngành, các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ hóa đơn, phần mềm liên quan cũng đang có rất nhiều chương trình hỗ trợ đồng hành cùng HKD. Các hội thảo, tập huấn liên quan đến chính sách thuế mới, hỗ trợ HKD chuyển đổi mô hình kinh doanh được Thuế thành phố, Sở Tài chính… tổ chức liên tục trong thời gian gần đây là một minh chứng. Hay mới đây, Vietinbank phối hợp với KiotViet tổ chức hội thảo với chủ đề “Khéo kê khai - Thuế nhẹ vai”, nhằm chia sẻ những vấn đề liên quan đến quy định, hướng dẫn HKD trong thực hiện chuyển đổi dần từ hộ khoán sang hộ kê khai...

Ông Bùi Văn Trung, Giám đốc Kinh doanh KiotViet chi nhánh miền Trung cho hay, KiotViet đang cung cấp phần mềm với tổng hợp nhiều chức năng từ báo cáo thuế cho HKD, quản lý toàn diện từ hàng hóa, khách hàng đến nhân sự, tổng hợp báo cáo theo dõi tăng trưởng doanh thu, quản lý bán hàng đa kênh, xuất HĐĐT hợp lệ và chữ ký số. Theo đó, HKD có thể chuẩn hóa quy trình vận hành, giảm thiểu sai sót, tối ưu thời gian nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ phân tích gia tăng hiệu quả kinh doanh, đáp ứng quy định của cơ quan thuế.

Để hỗ trợ HKD, Kiot Việt cũng triển khai chính sách tài trợ trọn gói, miễn phí giải pháp HĐĐT và chữ ký số tích hợp sẵn trong phần mềm KiotViet. HKD không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc phát hành HĐĐT, sử dụng chữ ký số giúp người bán hàng tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ 24/7 cho khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để giảm thiểu những khó khăn, lỗi phát sinh trong giai đoạn đầu.