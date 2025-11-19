  • Huế ngày nay Online
Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về lĩnh vực giáo dục

Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các dự án luật sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục.

Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về ba dự thảo luật sửa đổi và dự thảo nghị quyết trên.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, ba dự án luật có mối quan hệ chặt chẽ, được xây dựng đồng bộ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các nghị quyết trụ cột về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, và đổi mới công tác xây dựng – thi hành pháp luật.

Đây là bước đi cần thiết để tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp./.

Theo vietnamplus.vn
