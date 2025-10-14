Hợp tác quốc tế, đổi mới giáo dục

Tập đoàn Meisei, Nhật Bản tham quan mô hình đào tạo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Xây dựng nhân lực chất lượng

Thạc sĩ Hồ Thùy Trang, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế từng nhận học bổng và học thạc sĩ tại Úc nhờ chương trình hợp tác quốc tế. Trở về nước, cô tiếp tục cống hiến, giảng dạy tại trường, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Cô Trang chia sẻ: “Du học nước ngoài không chỉ nâng cao trình độ, kiến thức mà còn cho tôi cơ hội trải nghiệm về văn hóa bản địa, làm giàu vốn sống bản thân”.

Tương tự, TS. Lê Quốc Huy, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, sau thời gian tu nghiệp tại Nhật Bản theo chương trình học bổng JICA, anh đã phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, góp phần đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu cho sinh viên.

Nhằm nhân rộng hiệu quả từ những chương trình tu nghiệp cá nhân, Đại học Huế đang tích cực mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác lớn. PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế thông tin, cuối tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của Tập đoàn Meisei, Nhật Bản đã làm việc tại Đại học Huế, trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào hai lĩnh vực đào tạo mũi nhọn là công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Sinh viên quốc tế tại buổi báo cáo kết quả thực tập tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Đảm bảo sự hợp tác bền vững, hiệu quả, Đại học Huế đã và đang thực hiện đồng bộ chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược quốc tế hóa là chính sách cử cán bộ, giảng viên ra nước ngoài học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Giai đoạn 2015 - 2025, Đại học Huế cử gần 3.000 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn và công tác học thuật tại các trường, viện, tổ chức quốc tế uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt đóng vai trò lan tỏa tri thức và đổi mới phương pháp giảng dạy sau khi trở về trường. Bên cạnh đó, Đại học Huế còn tiếp nhận số lượng lớn chuyên gia, giảng viên quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu, tham dự hội nghị, hội thảo, hoặc giới thiệu các chương trình học bổng, tạo môi trường học thuật đa chiều và giàu tính hội nhập.

Mở rộng mạng lưới học tập toàn cầu

Theo TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế, Đại học Huế đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 400 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học giáo dục thuộc hơn 30 quốc gia trên thế giới từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ. Các mối quan hệ đối tác này không chỉ giới hạn trong trao đổi học thuật mà còn mở rộng đến các chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên.

Đáng chú ý, Đại học Huế đang thực hiện 21 chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài, giúp sinh viên được tiếp cận với chương trình học tiên tiến, nhận bằng quốc tế ngay tại Việt Nam, hoặc có cơ hội học tập, chuyển tiếp ở nước ngoài. Một số đối tác lớn có thể kể đến như Đại học Liège (Bỉ), Đại học Rennes 1 (Pháp), Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Úc (ANU),…

Thông qua các chương trình này, sinh viên và học viên sau đại học được đào tạo kiến thức chuyên môn hiện đại; đồng thời được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng hội nhập quốc tế, kỹ năng ngôn ngữ - những yếu tố then chốt trong thị trường lao động toàn cầu.

Từ năm 2015 đến nay, Đại học Huế tổ chức hàng trăm hội thảo, tập huấn quốc tế, tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu như công nghệ sinh học, giáo dục môi trường, phát triển bền vững, kỹ năng sư phạm hiện đại, trí tuệ nhân tạo… Đây không chỉ là nơi cập nhật kiến thức, mà còn là diễn đàn học thuật uy tín để giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành quốc tế.

Với mục tiêu trở thành đại học định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Đại học Huế đang từng bước đổi mới mô hình quản trị hợp tác quốc tế theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Cơ chế hỗ trợ cán bộ đăng ký đề tài nghiên cứu quốc tế, tham gia các mạng lưới học thuật toàn cầu, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên được chú trọng. Việc thành lập văn phòng đại diện, trung tâm hợp tác quốc tế tại các đơn vị thành viên giúp triển khai nhanh các chương trình liên kết, ký kết biên bản ghi nhớ (MoU), tổ chức tọa đàm, đón tiếp đoàn công tác nước ngoài.