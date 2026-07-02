Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2026

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Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển năm 2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Hệ thống: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Trong thời gian nói trên, thí sinh có thể điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng đăng ký trên Hệ thống không giới hạn số lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh, năm 2026, công tác đăng ký nguyện vọng xét tuyển được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời tăng cường yêu cầu về tính chủ động và trách nhiệm của thí sinh.

Tất cả thí sinh đều phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, kể cả với những thí sinh đã có quyết định trúng tuyển thẳng, đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Quy chế từ năm 2026 quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh cần lưu ý, đối với các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thí sinh thể hiện nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống như sau: Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất); Lựa chọn cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường); Lựa chọn chương trình đào tạo (mã xét tuyển).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Theo tư vấn của các chuyên gia, thí sinh khi đặt nguyện vọng nên sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức độ yêu thích và mong muốn theo học nhất. Thí sinh không được xếp ngành mình yêu thích và mong muốn học nhất xuống thứ tự sau chỉ vì cho rằng điểm chuẩn quá cao, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng trên, thì các nguyện vọng tiếp theo ở dưới sẽ không được xét đến nữa.

Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lọc ảo và xét tuyển từ trên xuống dưới trong số các nguyện vọng thí sinh đăng ký và thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một một nguyện vọng trong danh sách.

Để bảo đảm an toàn, thí sinh cũng có thể chia các nguyện vọng theo 3 nhóm, trong đó, nhóm nguyện vọng mong muốn nhất gồm các ngành hoặc trường có điểm chuẩn những năm trước có thể cao hơn điểm của thí sinh; nhóm các ngành/trường có điểm chuẩn ngang bằng hoặc thấp hơn từ 0,5 - 1 điểm; nhóm các ngành/trường có điểm chuẩn thấp hơn hẳn điểm của thí sinh.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Trước 17 giờ ngày 13/8, cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm trúng tuyển; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển); giải đáp thắc mắc của thí sinh và xã hội (nếu có) về kết quả công bố.

Theo quy định, cơ sở đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển cho từng thí sinh theo điểm và tên phương thức trúng tuyển kèm theo thủ tục nhập học và có quyền từ chối nhập học đối với thí sinh khai báo không trung thực về thông tin cá nhân đăng ký xét tuyển.

https://nhandan.vn/thi-sinh-bat-dau-thuc-hien-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-vao-dai-hoc-nam-2026-post972821.html