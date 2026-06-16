Mở hệ thống để thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Từ nay đến ngày 21/6, thí sinh có thể đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là Hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Thí sinh cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Hết thời gian mở cho thí sinh thực hành đăng ký, dữ liệu nguyện vọng thử nghiệm sẽ được xóa để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức.

Sau đó, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên Hệ thống.

Năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau; nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh lưu ý, đối với các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả nguyện vọng của thí sinh, kể cả các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm..., đều phải được đăng ký trên Hệ thống.

https://nhandan.vn/mo-he-thong-de-thi-sinh-thuc-hanh-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-nam-2026-post969881.html?gidzl=--RxRlW9zGtv-_9kznRp3V7yy6Zf5_y4kg_zChv7_mMx_VjewHZ-3k_zgc-x5wHTjVAXRJOst3PK_0du3m