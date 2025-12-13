Nối yêu thương, giúp nhau thoát nghèo

Ông Trần Ngọc Tân (Trưởng thôn 9, xã Phú Lộc) thăm hộ bà Cái Thị Quýt đã thoát nghèo

Thấu hiểu và sẻ chia

Chiều muộn, tranh thủ gửi con cho hàng xóm, chị Cái Thị Quýt (trú tại thôn 9, xã Phú Lộc) ra đồng cỏ để dẫn bò về. Hai con bò từ nguồn hỗ trợ người nghèo mà gia đình chị Quýt nhận được đã sinh sản, trở thành nguồn sinh kế ổn định.

Chị Quýt kể: “Con tôi bị khuyết tật, phải nằm một chỗ nên tôi không thể đi làm xa. Trước đây chỉ có mình chồng đi làm nhưng công việc bấp bênh, nguồn thu nhập không ổn định. Từ khi được hỗ trợ bò sinh sản, tôi có thể cùng chồng chăm lo kinh tế gia đình. Lúc bận, bà con xóm giềng còn thay nhau chăn bò giúp. Xã và thôn cũng kết nối việc làm cho chồng tôi, mỗi ngày kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng để trang trải cuộc sống, nhờ thế gia đình tôi đã thoát nghèo”, chị Quýt chia sẻ.

Tại thôn 9, xã Phú Lộc đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo. Ông Trần Ngọc Tân, Trưởng thôn 9 cho biết, kết quả này đến từ sự quan tâm của chính quyền và tinh thần đoàn kết, tương trợ của bà con. “Người dân ở đây sống tình nghĩa lắm. Hộ nào khó khăn là cả xóm cùng chung tay giúp đỡ. Như trường hợp gia đình chị Quýt, mọi người giới thiệu việc làm cho anh Roằng - chồng chị đi làm keo tràm, phụ hồ, đổ bê tông để có thêm thu nhập”, ông Tân nói.

Không riêng xã Phú Lộc, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo được xem là truyền thống văn hóa tốt đẹp, đang được người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố lan tỏa. Tại xã Vinh Lộc, trong năm 2025 đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho 34/34 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,82% (70 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,1% (94 hộ). Ông Phạm Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho hay, ở địa phương, người ta vẫn thường ví von chuyện một nhà nghèo cả xã cùng lo. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được lan tỏa.

Bên cạnh kinh phí Nhà nước hỗ trợ, để đảm bảo xây dựng những căn nhà cho người nghèo được tốt hơn, có thể tránh bão, chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân đều chung tay vào cuộc. Người giúp của, người giúp công để phụ gia đình. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, một trong những tình cảm rất đáng trân quý đến từ những người con xa quê của khu vực huyện Phú Lộc cũ (nay là 5 xã khu vực phía nam thành phố Huế); trong đó, có xã Phú Lộc là luôn hướng về quê hương. Mặc dù xa quê làm ăn, nhưng với sự thấu hiểu, sẻ chia và tình đồng hương ấm áp, hàng năm họ luôn dành nguồn hỗ trợ gửi về quê hương, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường hợp được hỗ trợ sinh kế, được xây dựng, sửa chữa nhà từ sự giúp sức của các hội đồng hương. Đó cũng là động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

“Ở đâu còn hộ nghèo, ở đó có sự tương trợ”

Ông Lê Công Pháp, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, trong nhiều năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã trở thành điểm nhấn thường xuyên. Bằng nhiều hình thức và giải pháp khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân tốt hơn.

Theo ông Lê Công Pháp, đến đầu tháng 12/2025, xã Chân Mây - Lăng Cô còn 140 hộ nghèo. Địa phương phấn đấu đến năm 2030, toàn xã không có hộ nghèo. Đó không phải là mục tiêu lý tưởng mà là đích đến với tất cả sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, doanh nghiệp và người dân trong việc đoàn kết, chung tay chăm lo cho người nghèo. “Tại địa phương, việc rà soát để hỗ trợ người nghèo được tiến hành kỹ lưỡng. Hộ nghèo thuộc hội, đoàn thể, thôn, tổ dân phố nào thì các đơn vị, địa phương đó phải có trách nhiệm quan tâm, hỗ trợ. Tùy tình hình và nhu cầu của từng hộ, mà địa phương và các đoàn thể có cách thức hỗ trợ phù hợp, từ mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ về nhà ở…”, ông Pháp thông tin.

Lãnh đạo xã Phú Lộc cho biết, mặc dù số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm nhiều (từ 71 hộ nghèo và 100 hộ cận nghèo đầu năm, đến nay còn 44 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo) nhưng lãnh đạo địa phương vẫn luôn trăn trở làm sao để không ai còn nghèo khó. Chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, chung tay với tinh thần “ở đâu còn hộ nghèo, ở đó có sự tương trợ”.

Ngoài huy động nguồn lực xã hội, các địa phương rất chú trọng khơi dậy ý chí thoát nghèo của người dân. Nội dung hỗ trợ sản xuất, giúp người dân nâng cao năng suất được lồng ghép vào các chương trình, dự án. Nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt được tổ chức; các mô hình sản xuất được mở rộng, tạo cơ hội để hàng trăm hộ nghèo học hỏi kinh nghiệm. Khi người dân được trang bị kiến thức, kỹ thuật và có điều kiện tiếp cận mô hình sinh kế phù hợp, họ sẽ chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo bền vững.