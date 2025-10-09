Những đại sứ văn hóa số

Trung An (thứ hai, phải qua) và những người cộng sự luôn “set up” kỹ càng để có những khung hình đẹp mắt nhất

Ngày càng có nhiều bạn trẻ sử dụng TikTok như một công cụ sáng tạo để kể chuyện về quê hương theo cách hiện đại mà gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận. Từ khung cảnh chèo đò trên sông Hương lúc hoàng hôn, những góc quay mới lạ khám phá các đền đài, lăng tẩm, đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên hay giới thiệu những món ăn đậm vị Huế như bún bò, bánh bèo, bánh lọc, những bữa cơm gia đình dân dã... tất cả được thể hiện bằng góc nhìn tươi mới, sáng tạo và đầy cảm xúc. Sức trẻ giúp văn hóa Huế hiện lên chân thực, thân thiện và cởi mở hơn với người xem trong và ngoài nước.

Bạn Thùy Duyên (trú tại phường Thuận Hóa) là chủ kênh TikTok “Vlog Cơm nhà siêu cay - Cơm Huế” có hơn 36,1 nghìn lượt theo dõi sau 8 tháng lập kênh. Nội dung Duyên làm vô cùng giản dị - ghi lại những bữa cơm gia đình hằng ngày. Điều đặc biệt là Duyên và gia đình “ăn cay”, nên bất cứ món nào cũng cho thật nhiều ớt mới thấy ngon và tròn vị. “Tôi học lóm cách nấu ăn của mẹ và bà từ nhỏ. Tôi thích ăn món Huế bởi khẩu vị đậm đà, cay cay bắt miệng và tôi lập kênh Tiktok chỉ với ý nghĩ đơn giản là sao mình không quay và chia sẻ những món ăn mà mình nấu mỗi ngày?”, Duyên thổ lộ.

Một cảnh quay của nhóm Trung An

Chỉ sau 5 bài đăng đầu tiên trên TikTok, video của Duyên đã lên được “xu hướng”. Nhiều người Huế xa quê gửi lời cảm ơn vì được gợi nhớ ký ức tuổi thơ, quê hương và gia đình. Chính sự đồng cảm ấy đã tiếp thêm động lực để Duyên kiên trì giữ phong cách truyền thống, nấu món Huế xưa đúng công thức.

Với Trung An, đồng sáng lập Công ty Truyền thông Sáng tạo KIRA, anh cùng những người cộng sự lập nên ba kênh TikTok với những tuyến nội dung khác biệt. Kênh “Loanh quanh Huế” (10,8 nghìn lượt theo dõi) và “Huế đi mô ri” (36,3 nghìn lượt theo dõi) được xây từ năm 2023 từ một dự án cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa, ẩm thực Huế, giới thiệu những di tích lịch sử Cố đô.

Với lợi thế chuyên môn quảng cáo, nhóm của An đầu tư kỹ lưỡng về bố cục, màu sắc, ánh sáng và câu chuyện. “Chúng tôi luôn cố gắng làm mới những câu chuyện, địa điểm bằng cách lồng ghép những góc nhìn mới mẻ nhằm kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng giọng đọc Huế dịu dàng, uyển chuyển nhằm giúp người xem có trải nghiệm trọn vẹn cả về hình ảnh và âm thanh”, An chia sẻ.

Ngoài những kênh chuyên giới thiệu (review) văn hóa, ẩm thực, An còn lập kênh “Chú An Truyền Thông” (713 lượt theo dõi) với mục đích trao tặng giá trị, chia sẻ kiến thức, các góc nhìn về truyền thông để sinh viên các nhóm ngành liên quan có một kênh để tham khảo, tìm kiếm đáp án cho những thắc mắc chuyên ngành.

Điểm chung của nhiều bạn trẻ Huế là không chỉ “ghi hình” mà còn tìm hiểu, kể lại câu chuyện và truyền cảm hứng. Họ giải thích ý nghĩa nghi lễ, chia sẻ lịch sử phía sau từng địa danh, món ăn… bằng giọng điệu thân thiện, năng động nhưng vẫn giữ được chất của Huế. Chính họ đang biến những điều tưởng chừng như “ai cũng đã biết” trở nên hấp dẫn, mới mẻ và hợp thời hơn. Mỗi video TikTok về Huế là một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và công nghệ. Khi kết hợp giữa lòng tự hào dân tộc và sự tinh tế trong sáng tạo, họ có thể trở thành những “đại sứ văn hóa” thời đại số thực thụ.