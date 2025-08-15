GS. Đào Hải Long truyền cảm hứng toán học cho học sinh

GS. Đào Hải Long chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh

Đây là dịp hiếm hoi để học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được trực tiếp trò chuyện cùng một trong những gương mặt tiêu biểu của Toán học Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, GS. Đào Hải Long chia sẻ với các em học sinh về chủ đề “Sự phát triển kỳ diệu của toán học, một góc nhìn lịch sử văn hóa”. Thông qua những câu chuyện toán học được đặt trong bối cảnh lịch sử và văn hóa, ông truyền cảm hứng cho học sinh cảm nhận toán học một cách mới mẻ, thú vị; đồng thời thấy rõ mối gắn kết giữa môn học này với các giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc.

GS. Đào Hải Long là một trong số ít người Việt Nam đoạt liên tiếp 2 Huy chương Vàng IMO. Năm 1994, tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tổ chức ở Hồng Kông, ông lần đầu bước lên bục vinh quang. Năm 1995, tại Canada, ông tiếp tục lập lại thành tích này, ghi tên mình vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử IMO của Việt Nam, cùng các tên tuổi như Ngô Bảo Châu, Ngô Đắc Tuấn, Lê Hùng Việt Bảo…

Buổi trò chuyện không chỉ là dịp truyền cảm hứng học tập, mà còn giúp thầy và trò Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê toán học, gắn tri thức với những giá trị văn hóa và khát vọng hội nhập.

GS. Đào Hải Long hiện đang dạy tại Đại học Kansas, Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai ông đến Huế, dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ với học sinh. Lần đầu tiên ông đến Huế vào năm 1993.