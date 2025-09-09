Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế: Nhiều đề tài khoa học đi vào cuộc sống

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 trao giải cho các tác giả xuất sắc

Những đề tài thiết thực trong khám và điều trị bệnh

Giai đoạn 2019 - 2024, Trường Đại học Y - Dược, ĐHH có 14/24 đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Bộ được phê duyệt triển khai đã hoàn thành nghiệm thu. Các đề tài đạt được nhiều kết quả đáng kể với số lượng các bài báo khoa học quốc tế được xuất bản trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus và các tạp chí khoa học trong nước, hỗ trợ đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh.

Kết quả nổi bật là trường hoàn thành nghiệm thu một Chương trình KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình kết hợp dạy học, lượng giá ubiquitous, mô phỏng thực tế ảo với các phương pháp giảng dạy hiện đại trong đào tạo và đánh giá năng lực nghề nghiệp y khoa”, do GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy làm chủ nhiệm.

Theo GS. Huy, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao các kết quả mà chương trình đạt được, đặc biệt đã xuất bản được nhiều bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus và các tạp chí khoa học trong nước. Theo đó, có 10 bài báo quốc tế được xuất bản thuộc danh mục ISI/Scopus, 10 bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước và quốc tế, 12 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Chương trình này còn hỗ trợ đào tạo 6 thạc sĩ và 4 tiến sĩ, cùng với đó là các sản phẩm được ứng dụng và đánh giá hiệu quả trong thực tiễn.

Đây là chương trình KHCN cấp Bộ đầu tiên của nhà trường, có mục tiêu xây dựng, triển khai các mô hình Ubiquitous learning/testing và blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và Elearning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống trong giảng dạy các nội dung về khoa học sức khỏe, xây dựng phần mềm giả lập trong giảng dạy hình thái học, chẩn đoán hình ảnh, giao tiếp, biện luận lâm sàng và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, cũng như đánh giá khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của các mô hình này.

Trong giai đoạn này còn có một đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu giảm đau đa mô thức sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng”, do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh chủ trì. Đề tài đã hoàn thành nghiệm thu với các sản phẩm vượt trội, có giá trị khoa học cao và có hiệu quả ứng dụng thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được hiệu quả của phương pháp giảm đau đa mô thức bằng sử dụng bupivacain - fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển so với cách dùng morphin đường tĩnh mạch, kết hợp ketorolac đường tĩnh mạch sau các phẫu thuật mổ ở ổ bụng và sau các phẫu thuật lớn trong ổ bụng qua nội soi. Đồng thời, nhóm nghiên cứu xây dựng được 3 quy trình giảm đau đa mô thức sau phẫu thuật lớn trong ổ bụng theo phương pháp phẫu thuật mở và nội soi được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn lâm sàng.

Trường Đại học Y - Dược, ĐHH còn có hai đề tài cấp tỉnh được phê duyệt thực hiện từ năm 2021 đang thực hiện, chuẩn bị nghiệm thu.

Nâng cao hiệu quả đào tạo

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH đánh giá, các đề tài NCKH của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân không chỉ ở Huế mà ở các tỉnh, thành khác trong khu vực với các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến. Từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học của nhà trường, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có tay nghề cao, chuyên sâu trong các lĩnh vực y - dược.

Số lượng đề tài KHCN cấp ĐHH trong giai đoạn này với 141 đề tài được phê duyệt thực hiện, gần gấp đôi so với giai đoạn 2012 - 2018 (79 đề tài). Phần lớn các đề tài đều được hoàn thành đúng tiến độ và nghiệm thu đúng thời hạn, đạt được kết quả cao về số công bố khoa học quốc tế và trong nước cũng như hỗ trợ hướng dẫn luận văn thạc sĩ, chuyên đề nghiên cứu sinh.

Tuy nhiên, có một điểm tồn tại đó là số lượng đề tài KHCN cấp ĐHH bị thanh lý trong giai đoạn này tăng lên đáng kể so với các giai đoạn trước, cụ thể là 8 đề tài. Lý do chủ yếu là các chủ nhiệm đề tài không xuất bản được bài báo quốc tế trong thời gian thực hiện đề tài. Đề tài cấp ĐHH được quản lý bằng phần mềm quản lý khoa học và cơ sở dữ liệu khoa học do ĐHH xây dựng. Hằng năm, trước khi tuyển chọn chủ nhiệm đề tài, nhà trường luôn tiến hành tập huấn cách xây dựng thuyết minh đề tài cho các cán bộ.

Hiện tại, trường có 7 nhóm nghiên cứu tiêu biểu ĐHH được phê duyệt thực hiện và hoạt động trong lĩnh vực y - dược. Trong đó, có 4 nhóm nghiên cứu tiêu biểu ĐHH hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua, đó là nhóm “Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng”; nhóm “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới trong chẩn đoán và can thiệp”; nhóm “Y học sinh sản” và nhóm “Y học tái tạo”.

Số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở của cán bộ và sinh viên nhà trường tăng qua các năm với tổng 547 đề tài của cán bộ và 218 đề tài của sinh viên được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Hằng năm, các đề tài cấp cơ sở đều được nhà trường hỗ trợ kinh phí thực hiện nhằm khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện thực hiện hoạt động NCKH, cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

Giai đoạn 2012 - 2018, mức kinh phí hỗ trợ cho đề tài cấp cơ sở trung bình từ 6 - 10 triệu đồng/đề tài của cán bộ và dưới 8 triệu đồng/đề tài của sinh viên, thì trong giai đoạn này, mức kinh phí phê duyệt đã tăng lên, cụ thể là 12 - 15 triệu đồng/đề tài của cán bộ và 10 triệu đồng/đề tài của sinh viên. Ngoài ra, nhà trường triển khai hợp tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ thêm cho việc thực hiện đề tài của cán bộ và sinh viên.