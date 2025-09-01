  • Huế ngày nay Online
Công bố công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030

HNN.VN - Ngày 9/9, Đại học Huế (ĐHH) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng ĐHH công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Dự buổi lễ có TS. Nguyễn Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ - Đào tạo, Bộ Y tế; ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy…

Trước đó, ngày 5/9, Hội đồng ĐHH ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHH trao Nghị quyết công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Y - Dược, ĐHH. Đồng thời, kỳ vọng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đưa Trường Đại học Y - Dược, ĐHH phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh chung của ĐHH.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHH cho biết, kế hoạch hành động nhiệm kỳ hiệu trưởng 2025 - 2030 bao gồm 5 đề án và chương trình lớn, bao hàm 5 lĩnh vực trọng tâm của nhà trường, đó là: Đề án“Phát triển trường và bệnh viện trường theo mô hình Trường - Viện”; chương trình “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn lực con người cho nhà trường, bệnh viện trường và phòng khám bác sĩ gia đình; chương trình “Phát triển hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân”; chương trình “Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, chuyển đổi số và các hoạt động hợp tác quốc tế”; chương trình “Phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho trường, bệnh viện trường và phòng khám bác sĩ gia đình”.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
