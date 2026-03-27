Tranh biện tiếng Anh: Rèn tư duy, bản lĩnh hội nhập

Học sinh THCS tham gia cuộc thi tranh biện tiếng Anh

Khi học sinh đối thoại bằng tiếng Anh

Vòng chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh dành cho học sinh THCS năm học 2025 - 2026 diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 11 đội thi. Trong đó, hai đội thi đến từ Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cùng tranh luận về chủ đề: “Học sinh có nên làm việc nhà mỗi ngày?”.

Đội Trường THCS Nguyễn Chí Diểu bảo vệ quan điểm ủng hộ, cho rằng làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mỗi học sinh mà còn góp phần hình thành thói quen tốt, rèn luyện lối sống gọn gàng, biết sẻ chia và hỗ trợ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Đội Trường THCS Nguyễn Tri Phương phản biện quan điểm này. Dù chỉ có 15 phút chuẩn bị, các đội vẫn thể hiện phần tranh biện sôi nổi, với những lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm của mình.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Đinh Gia Bảo, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu dành nhiều thời gian đọc sách nhằm tích lũy kiến thức nền, đồng thời duy trì việc rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày. Ngoài giờ học trên lớp, Bảo chủ động tự học tại nhà thông qua việc đọc sách, xem phim bằng tiếng Anh và luyện giao tiếp. Theo Gia Bảo, việc tranh biện bằng tiếng Anh không quá khó, bởi em xem tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, có thể chuyển ngữ khá linh hoạt.

Ở cuộc thi tranh biện dành cho học sinh THPT, Nguyễn Lê Cát Tiên, học sinh lớp 12D4, Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, để có thể tự tin bước vào phần thi, cả đội đã dành nhiều thời gian luyện tập. Cát Tiên chia sẻ: “Trong môi trường hàng ngày, chúng em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt nên việc sử dụng tiếng Anh khi tranh biện là một thử thách. Tuy nhiên, nhờ luyện tập từ trước, chúng em tự tin hơn khi nói trước đám đông. Hoạt động này không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh mà còn rèn luyện tư duy và khả năng phản biện - những kỹ năng cần thiết đối với học sinh hiện nay”.

Cuộc thi tranh biện đã được khởi động từ trước ở các trường học theo các vòng loại cấp trường; lựa chọn kỹ càng các nhân tố xuất sắc để tham gia cấp thành phố. Sau khi vượt qua vòng sơ khảo cấp thành phố, các đơn vị hình thành các đội thi đấu đại diện cho các trường.

Các nội dung tranh biện xoay quanh nhiều vấn đề thời sự, như công nghệ AI, mạng xã hội, giáo dục số, môi trường, quyền riêng tư… Bên cạnh đó, các chủ đề gần gũi với học sinh như học tập, mối quan hệ gia đình - bạn bè, ứng xử trong cuộc sống, hay những vấn đề về văn hóa, môi trường cũng được đề cập.

Rèn kỹ năng

Những năm học trước, Sở GD&ĐT tổ chức hình thức thi hùng biện tiếng Anh, thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân. Từ năm học 2023 - 2024, Sở đã đổi mới hình thức thi tranh biện, đưa yêu cầu lên mức độ cao hơn, sâu hơn nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay được nâng lên rõ rệt. Các thí sinh thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh khá thành thạo, phát âm chuẩn, phong thái tự tin, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự tôn trọng đối phương. Nhiều em cho thấy vốn hiểu biết xã hội phong phú, lập luận sắc sảo.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Vinh Hưng cho rằng, xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở việc học tốt ngoại ngữ, mà hướng tới sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong học tập và thực tiễn. Cùng với đó, học sinh cần được trang bị năng lực tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin để trình bày, bảo vệ quan điểm trước những vấn đề của đời sống. Cuộc thi tranh biện tiếng Anh là một trong những hoạt động thể hiện tư tưởng giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Diệu Vân, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, tranh biện là hoạt động đòi hỏi học sinh kết hợp năng lực ngôn ngữ với tư duy phân tích, lập luận. Trong quá trình thi, các em phải liên tục đưa ra quan điểm, phản biện ý kiến của đội bạn dựa trên tư duy tức thời và sự phối hợp với đồng đội. Đây là môi trường giúp các em rèn luyện và hoàn thiện những năng lực cần thiết, thể hiện rõ sự tiến bộ trong khả năng nói và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.