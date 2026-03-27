Tranh biện tiếng Anh: Rèn tư duy, bản lĩnh hội nhập

HNN - Cuộc thi tranh biện tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đang trở thành một sân chơi để học sinh thể hiện khả năng ngôn ngữ, tư duy phản biện và bản lĩnh trình bày quan điểm. Đây còn là môi trường giúp các em rèn luyện những năng lực cần thiết trong bối cảnh hội nhập.

Học sinh THCS tham gia cuộc thi tranh biện tiếng Anh 

Khi học sinh đối thoại bằng tiếng Anh

Vòng chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh dành cho học sinh THCS năm học 2025 - 2026 diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 11 đội thi. Trong đó, hai đội thi đến từ Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cùng tranh luận về chủ đề: “Học sinh có nên làm việc nhà mỗi ngày?”.

Đội Trường THCS Nguyễn Chí Diểu bảo vệ quan điểm ủng hộ, cho rằng làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mỗi học sinh mà còn góp phần hình thành thói quen tốt, rèn luyện lối sống gọn gàng, biết sẻ chia và hỗ trợ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Đội Trường THCS Nguyễn Tri Phương phản biện quan điểm này. Dù chỉ có 15 phút chuẩn bị, các đội vẫn thể hiện phần tranh biện sôi nổi, với những lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm của mình.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Đinh Gia Bảo, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu dành nhiều thời gian đọc sách nhằm tích lũy kiến thức nền, đồng thời duy trì việc rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày. Ngoài giờ học trên lớp, Bảo chủ động tự học tại nhà thông qua việc đọc sách, xem phim bằng tiếng Anh và luyện giao tiếp. Theo Gia Bảo, việc tranh biện bằng tiếng Anh không quá khó, bởi em xem tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, có thể chuyển ngữ khá linh hoạt.

Ở cuộc thi tranh biện dành cho học sinh THPT, Nguyễn Lê Cát Tiên, học sinh lớp 12D4, Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, để có thể tự tin bước vào phần thi, cả đội đã dành nhiều thời gian luyện tập. Cát Tiên chia sẻ: “Trong môi trường hàng ngày, chúng em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt nên việc sử dụng tiếng Anh khi tranh biện là một thử thách. Tuy nhiên, nhờ luyện tập từ trước, chúng em tự tin hơn khi nói trước đám đông. Hoạt động này không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh mà còn rèn luyện tư duy và khả năng phản biện - những kỹ năng cần thiết đối với học sinh hiện nay”.

Cuộc thi tranh biện đã được khởi động từ trước ở các trường học theo các vòng loại cấp trường; lựa chọn kỹ càng các nhân tố xuất sắc để tham gia cấp thành phố. Sau khi vượt qua vòng sơ khảo cấp thành phố, các đơn vị hình thành các đội thi đấu đại diện cho các trường.

Các nội dung tranh biện xoay quanh nhiều vấn đề thời sự, như công nghệ AI, mạng xã hội, giáo dục số, môi trường, quyền riêng tư… Bên cạnh đó, các chủ đề gần gũi với học sinh như học tập, mối quan hệ gia đình - bạn bè, ứng xử trong cuộc sống, hay những vấn đề về văn hóa, môi trường cũng được đề cập.

Rèn kỹ năng

Những năm học trước, Sở GD&ĐT tổ chức hình thức thi hùng biện tiếng Anh, thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân. Từ năm học 2023 - 2024, Sở đã đổi mới hình thức thi tranh biện, đưa yêu cầu lên mức độ cao hơn, sâu hơn nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay được nâng lên rõ rệt. Các thí sinh thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh khá thành thạo, phát âm chuẩn, phong thái tự tin, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự tôn trọng đối phương. Nhiều em cho thấy vốn hiểu biết xã hội phong phú, lập luận sắc sảo.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Vinh Hưng cho rằng, xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở việc học tốt ngoại ngữ, mà hướng tới sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong học tập và thực tiễn. Cùng với đó, học sinh cần được trang bị năng lực tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin để trình bày, bảo vệ quan điểm trước những vấn đề của đời sống. Cuộc thi tranh biện tiếng Anh là một trong những hoạt động thể hiện tư tưởng giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Diệu Vân, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, tranh biện là hoạt động đòi hỏi học sinh kết hợp năng lực ngôn ngữ với tư duy phân tích, lập luận. Trong quá trình thi, các em phải liên tục đưa ra quan điểm, phản biện ý kiến của đội bạn dựa trên tư duy tức thời và sự phối hợp với đồng đội. Đây là môi trường giúp các em rèn luyện và hoàn thiện những năng lực cần thiết, thể hiện rõ sự tiến bộ trong khả năng nói và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
Tăng trưởng 10% trở lên và tư duy phát triển mới

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ khép lại một hội nghị, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới về đường hướng phát triển. Ở đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số không được đặt ra như một sức ép chỉ tiêu đơn thuần, mà được đặt trong một chỉnh thể rộng hơn: nền tảng chính trị vững, thể chế tốt hơn, quản trị hiện đại hơn, bộ máy hiệu quả hơn và năng lực quốc gia mạnh hơn.

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống 'giặc nội xâm' với tư duy, cách làm mới

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Trí thức trẻ cùng sáng tạo và hội nhập quốc tế

Thành phố Huế luôn xác định phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ là động lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị trong lĩnh vực văn hóa

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

