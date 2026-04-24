Bản lĩnh Huế trong giai đoạn phát triển mới

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp ở xã A Lưới 3 trong tháng 3/2026

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra

Những ngày cuối tháng 4, tại công trình Trường liên cấp xã A Lưới 3, không khí thi công khẩn trương, liên tục cả ngày lẫn đêm. Tiếng máy trộn bê tông xen lẫn những nhịp gọi nhau gấp gáp giữa các tổ đội thi công. Từng nhóm công nhân làm việc theo ca, có tổ tăng cường buổi tối để bù tiến độ, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

“Công trình này phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để kịp tiến độ đã đề ra. Áp lực rất lớn, nhưng ai cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”, ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế thông tin.

Ở địa bàn như A Lưới 3, ngôi trường mới không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của cơ hội phát triển, tương lai và của sự công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đằng sau tiến độ của một công trình là yêu cầu về năng lực tổ chức thực hiện - yếu tố đang ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm trong quản trị phát triển.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc nhận diện đúng vị thế trở thành bước đi có ý nghĩa quyết định. Với Huế, điều này càng đặc biệt khi chuyển mình sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng, quản trị và chất lượng sống.

Tuy nhiên, thách thức cũng hiện hữu. Quy mô kinh tế còn nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn chế; áp lực bảo tồn di sản gắn với phát triển luôn đặt ra những bài toán phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Nội tại hệ thống cũng đã được nhìn nhận một cách thẳng thắn, ở một số nơi vẫn còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Những hạn chế này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ trở thành lực cản lớn trong quá trình phát triển. Chính việc nhìn thẳng vào những tồn tại, không né tránh, không đổ lỗi là biểu hiện đầu tiên của bản lĩnh trong giai đoạn mới.

Đo bản lĩnh bằng kết quả

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã nhấn mạnh nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Nguyên tắc này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà là cách siết lại kỷ luật thực thi, bảo đảm mọi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng hành động.

Thi công bến cảng số 4 ở cảng Chân Mây

Tinh thần đó đang dần được hiện thực hóa trong thực tiễn. Công trình Trường liên cấp ở xã A Lưới 3 là một ví dụ điển hình: Tiến độ được xác định rõ ràng, trách nhiệm được phân công cụ thể, mốc thời gian được giám sát chặt chẽ; lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn từng tuần, từng giai đoạn.

Thực tiễn quý I/2026 cho thấy, khi phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng cụ thể hóa, hiệu quả thực thi đã được nâng lên rõ rệt. Tiến độ dự án được đẩy nhanh, tỷ lệ giải ngân tăng, nhiều tồn đọng kéo dài được xử lý.

Điều chỉnh quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã mở ra một không gian phát triển mới, với sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực và hình thành các cực tăng trưởng. Hai trụ cột lớn được xác định là kinh tế di sản và kinh tế biển, thể hiện cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của Huế.

Các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm tại khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang từng bước phát triển, góp phần bảo tồn giá trị tự nhiên và văn hóa. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận mới: Không khai thác tài nguyên theo chiều rộng, mà tạo ra giá trị gia tăng từ chính bản sắc, một biểu hiện rõ nét của bản lĩnh phát triển.

Bản lĩnh từ con người, đánh thức nguồn lực nội sinh

Nếu thể chế là khung, thì con người chính là yếu tố quyết định đến thành công của mọi chiến lược phát triển.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, văn hóa, di sản không còn được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ bảo tồn, mà đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Quan trọng hơn, phát triển phải đặt con người ở vị trí trung tâm, với yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn di sản.

Cách tiếp cận này cho thấy một bản lĩnh phát triển rất rõ ràng, không chạy theo mô hình chung, không sao chép, mà phát triển dựa trên những giá trị riêng có. Đây chính là con đường để Huế vừa giữ được bản sắc, vừa tạo ra động lực mới.

Ở cấp cơ sở, yêu cầu xây dựng không gian văn hóa cộng đồng, nơi người dân sinh hoạt, học tập, tiếp cận tri thức đang được đặt ra như một tiêu chí quan trọng của phát triển đô thị. Đây không phải là yếu tố phụ trợ, mà là nền tảng của một môi trường sống lành mạnh, bền vững.

Các thiết chế của “di sản sống” như truyền dạy nghề, trình diễn nghệ thuật, bảo tồn tri thức dân gian đang được nhìn nhận lại như một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái phát triển. Di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hành và truyền nối trong đời sống.

Song song với câu chuyện phát triển con người là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cho rằng, muốn tạo chuyển biến thực chất, trước hết phải bắt đầu từ con người. Cán bộ phải nêu gương, phải sâu sát, phải làm việc bằng trách nhiệm và uy tín của mình. Khi người dân thấy rõ sự thay đổi trong cách làm, họ sẽ đồng hành. Đó chính là nền tảng để triển khai hiệu quả mọi chủ trương...