Học sinh dân tộc thiểu số hào hứng với ngày hội “Tiếng Việt của chúng em”

Học sinh tham gia ngày hội

Tham gia ngày hội, 165 học sinh các lớp 3, 4, 5 đến từ 11 xã: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà… đã cùng tranh tài qua nhiều hoạt động phong phú như: tiểu phẩm giới thiệu đội, giao lưu đố vui “Tiếng Việt của chúng em”…

Thông qua các phần thi, học sinh không chỉ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt mà còn giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt đặc trưng của đồng bào dân tộc mình, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết và giàu bản sắc.

Sau phần giao lưu, chiều cùng ngày, các em học sinh được tham quan Đại Nội Huế, tìm hiểu giá trị lịch sử, kiến trúc và trải nghiệm các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của triều Nguyễn.

Được tổ chức thường niên, ngày hội “Tiếng Việt của chúng em” là sân chơi bổ ích dành cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, đặc biệt nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Qua các hoạt động, học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin trong học tập, đồng thời giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng trang lứa ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.