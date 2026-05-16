Học sinh dân tộc thiểu số hào hứng với ngày hội “Tiếng Việt của chúng em”

HNN.VN - Ngày 16/5, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức ngày hội giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số năm học 2025-2026.

 Học sinh tham gia ngày hội

Tham gia ngày hội, 165 học sinh các lớp 3, 4, 5 đến từ 11 xã: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà… đã cùng tranh tài qua nhiều hoạt động phong phú như: tiểu phẩm giới thiệu đội, giao lưu đố vui “Tiếng Việt của chúng em”…

Thông qua các phần thi, học sinh không chỉ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt mà còn giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt đặc trưng của đồng bào dân tộc mình, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết và giàu bản sắc.

Sau phần giao lưu, chiều cùng ngày, các em học sinh được tham quan Đại Nội Huế, tìm hiểu giá trị lịch sử, kiến trúc và trải nghiệm các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của triều Nguyễn.

Được tổ chức thường niên, ngày hội “Tiếng Việt của chúng em” là sân chơi bổ ích dành cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, đặc biệt nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Qua các hoạt động, học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin trong học tập, đồng thời giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng trang lứa ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

MINH HIỀN
Hội Khuyến học thành phố Huế
Trao 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 16/5, Hội Khuyến học thành phố tổ chức trao học bổng đợt 19/5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Sách chữ nổi vào thư viện: Thêm cơ hội cho học sinh khiếm thị

Nhu cầu lớn nhất với học sinh khiếm thị hiện nay vẫn là sách giáo khoa theo định dạng chữ nổi braille. Phần lớn các em học hòa nhập tại các trường phổ thông, sử dụng cùng chương trình và nội dung như học sinh không khiếm thị. Tuy nhiên, khi không có sách chữ nổi tương ứng, việc tiếp cận bài học chủ yếu dựa vào nghe giảng và ghi nhớ, khiến quá trình học tập gặp nhiều hạn chế.

“Học sinh với an ninh mạng”

Đó là cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh khối trung học cơ sở (THCS). Tại thành phố Huế, dù phát động trên tinh thần tự nguyện, nhưng hầu hết các trường đều hưởng ứng triển khai, đông đảo học sinh tham gia.

Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” TP. Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động trong chương trình “Lễ hội mùa Hạ” - Festival Huế 2026 được tổ chức định kỳ, luân phiên giữa các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số định cư, sinh sống.

Chọn đúng hướng đi sau lớp 9

Khi kỳ thi vào lớp 10 ngày càng áp lực, công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 được nhiều trường trung học cơ sở (THCS) triển khai từ sớm, với mục tiêu giúp các em chọn đúng hướng đi. Đây không chỉ là giải pháp giảm áp lực thi cử mà còn là bước định hình con đường tương lai cho học sinh sau THCS.

