Bảo đảm tương lai cho trẻ em yếu thế

Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà cho các trẻ em lại Làng trẻ em SOS Huế

Làng trẻ em SOS Huế là một trong 17 làng trẻ em thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của hàng chục trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ bảo đảm điều kiện sinh hoạt, Làng SOS còn tạo dựng môi trường để các em được học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc huy động nguồn lực từ Làng trẻ em SOS Quốc tế cho các cơ sở tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và các biến động quốc tế. Trước thực tế đó, từ năm 2024, Làng trẻ em SOS Quốc tế đã có công thư gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị chuyển giao 8 trong số 17 làng trẻ em SOS cơ sở về cho chính quyền địa phương quản lý. Tháng 4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, giao các địa phương tiếp nhận nguyên trạng các làng SOS cơ sở để quản lý toàn diện trước ngày 30/6/2026.

Trong bối cảnh đó, thành phố Huế chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Làng SOS được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của đơn vị không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Văn Thạnh cho rằng, việc địa phương chủ động bố trí nguồn lực trong giai đoạn chuyển tiếp không chỉ bảo đảm tính liên tục của hoạt động chăm sóc trẻ em mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đánh giá việc hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Làng SOS Huế là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi và sự phát triển ổn định cho các em đang được nuôi dưỡng tại đây. Ban thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm nguồn kinh phí, việc tiếp nhận Làng trẻ em SOS Huế về địa phương quản lý toàn diện còn đặt ra yêu cầu sớm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành phù hợp. Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai Quyết định số 735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra ổn định, liên tục và không ảnh hưởng đến đời sống của trẻ em.

Ngày 22/5/2026, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND. Theo đó, trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế sẽ được hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng hằng tháng bằng mức trợ cấp dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các em còn được hỗ trợ các khoản chi phí sinh hoạt, học tập như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh thông thường và nhiều nhu cầu thiết yếu khác.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 2,174 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, hơn 1,4 tỷ đồng dành cho trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và hỗ trợ mai táng phí; khoảng 771 triệu đồng dành cho các khoản chi chăm sóc thường xuyên. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Y tế.

Với những trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế, sự thay đổi về cơ quan quản lý không đồng nghĩa với sự thay đổi của mái ấm các em đang lớn lên mỗi ngày. Những ngôi nhà gia đình, những người mẹ, người dì và môi trường sống thân thuộc vẫn tiếp tục được duy trì, trong khi địa phương có thêm điều kiện để huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, sau khi tiếp nhận, các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động cũng sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, tạo nền tảng để ngôi nhà chung SOS Huế tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho những trẻ em cần được chở che và yêu thương.