Khai trương thư viện số

Sau thời gian đầu tư, cải tạo, thư viện Trường THPT Hai Bà Trưng đã hoàn thiện giai đoạn 1 với không gian đọc hiện đại, thân thiện, kết hợp sách truyền thống và học liệu điện tử. Thư viện được bố trí các khu vực đọc sách, học tập cá nhân, học nhóm và tra cứu tài liệu, tạo điều kiện để học sinh vừa đọc sách, vừa trao đổi, nghiên cứu và tự học.

Điểm đáng chú ý của mô hình là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động thư viện. Bên cạnh các đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, văn học, kỹ năng sống và tài liệu chuyên môn, thư viện từng bước phát triển nguồn học liệu số, cơ sở dữ liệu điện tử. Hệ thống tra cứu tài liệu, ứng dụng mã QR và phần mềm quản lý thư viện được định hướng khai thác nhằm giúp học sinh thuận tiện hơn trong tìm kiếm sách, tiếp cận tài liệu và phục vụ nhu cầu học tập.

Không chỉ thay đổi cách tiếp cận sách, thư viện còn hướng đến trở thành không gian học tập mở, nơi học sinh có thể tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá thông tin và phát triển năng lực tự học. trường cũng chú trọng xây dựng Tủ sách Huế, giới thiệu tài liệu về lịch sử, văn hóa, con người và di sản địa phương, gắn hoạt động đọc với giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương.

Không gian đọc hiện đại, thân thiện thu hút học sinh

Ông Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, việc đầu tư thư viện số không đơn thuần là cải tạo cơ sở vật chất mà còn nhằm tạo dựng môi trường học tập hiện đại, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và khả năng chủ động khám phá tri thức của học sinh. Nhà trường mong muốn giáo viên tích cực khai thác nguồn học liệu phục vụ giảng dạy, học sinh xem thư viện là điểm đến thường xuyên để đọc, học tập và nghiên cứu.

Việc đưa thư viện số vào hoạt động góp phần mở rộng không gian tiếp cận tri thức, kết hợp văn hóa đọc truyền thống với công nghệ, từng bước hình thành thói quen tự học và kỹ năng sử dụng thông tin cho học sinh.