Lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tham dự có PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên. Bí thư Thành Đoàn Huế kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hình thành thói quen đọc sách hằng ngày.

Các cơ sở Đoàn duy trì tủ sách, câu lạc bộ đọc sách, tổ chức các hoạt động chia sẻ, trao đổi sách và quan tâm đưa sách đến với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trên môi trường số, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên khai thác hiệu quả sách, tài liệu, học liệu số, gắn việc đọc với rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin.

Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng, Công ty cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) đồng hành cùng thành phố triển khai Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số.

Công ty cổ phần Thư viện Số Việt Nam trao tặng Không gian tri thức số cho thanh niên thành phố Huế.

Theo đó, ViLIB hỗ trợ miễn phí quyền sử dụng nền tảng thư viện số trong 12 tháng, quyền truy cập kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu, giáo trình và học liệu số, cùng các hoạt động khởi tạo không gian, tập huấn, truyền thông và phát triển người đọc, với tổng giá trị hỗ trợ gần 14 tỷ đồng/năm, góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tinh thần tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội Xuất bản Việt Nam cũng trao tặng sách cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Các cựu học sinh Quốc Học và Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng trao nhiều suất học bổng nhằm động viên, khích lệ học sinh có thành tích học tập xuất sắc và nỗ lực vươn lên tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu “Lan tỏa tri thức - Văn hóa đọc” với sự tham gia của hai diễn giả là ông Phan Ngọc Thọ và ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT AlphaBooks & Omega+, mang đến những chia sẻ về sách, kinh nghiệm học tập và phát triển bản thân, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong giới trẻ.