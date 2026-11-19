Đồng chí Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế được thành lập theo Quyết định số 2656/QĐ-BGDĐT ngày 8/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn.

Sau hơn hai tháng thành lập, Phân hiệu đã tổ chức hơn 10 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Huế và khu vực miền Trung; đồng thời tuyển sinh 3 lớp thạc sĩ thuộc các ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quan hệ công chúng, Báo chí học và 1 lớp tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng, dự kiến khai giảng vào tháng 12/2026. Năm 2027, đơn vị dự kiến tuyển sinh từ 300 - 500 sinh viên đại học chính quy ở 5 ngành đào tạo, mở rộng phạm vi tuyển sinh tại Huế và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, miền Nam, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao.

Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Phân hiệu, đồng chí Phạm Đức Tiến ghi nhận những kết quả bước đầu của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Đồng chí Phạm Đức Tiến mong muốn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế tiếp tục phát huy thế mạnh của Học viện để nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng nghiên cứu khoa học. Trong đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, truyền thông của thành phố.

Đồng chí cũng đề nghị Phân hiệu nghiên cứu mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lưu học sinh Lào; tăng cường hợp tác, kết nối với các cơ quan, đơn vị của thành phố để xây dựng chương trình đào tạo sát nhu cầu. Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phân hiệu hoạt động, phát triển, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chúc mừng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Hải Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế nhân ngày 20/11; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần khẳng định vị thế và truyền thống của ngôi trường có bề dày lịch sử, chất lượng giáo dục hàng đầu của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Hoàng Hải Minh lưu ý, bên cạnh việc duy trì thành tích học tập và bồi dưỡng học sinh giỏi, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục kỹ năng, phát triển toàn diện năng lực cho học sinh. Các em không chỉ cần giỏi kiến thức mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự tin thể hiện bản thân và thích nghi với những môi trường học tập, làm việc mới.

Đồng chí Hoàng Hải Minh trò chuyện, gợi mở hướng phát triển của trường.

Đồng chí Hoàng Hải Minh cũng gợi mở nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi với những giáo viên giỏi, chuyên gia có kinh nghiệm để tổ chức các chuyên đề về kỹ năng sống; đồng thời mở rộng hoạt động trải nghiệm, văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành và phát triển năng lực cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, với một ngôi trường có truyền thống và chất lượng đào tạo như Quốc Học - Huế, yêu cầu đặt ra không chỉ là đào tạo những học sinh có thành tích học tập xuất sắc mà còn phải giúp các em có bản lĩnh, kỹ năng ứng xử và khả năng thích nghi khi bước vào môi trường đại học cũng như cuộc sống sau này. Đây là nền tảng để học sinh phát huy kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế .

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Được thành lập ngày 28/10/1999, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã đào tạo hơn 19.000 nhân lực cho ngành du lịch, trong đó hơn 10.600 học sinh, sinh viên hệ chính quy đã tốt nghiệp. Hiện nay, nhà trường đào tạo 30 ngành, nghề ở các trình độ trung cấp, cao đẳng và đào tạo thường xuyên, trong đó có 5 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Theo Quyết định số 3163/QĐ-BGDĐT ngày 2/11/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Sau sáp nhập, trường có hơn 175 cán bộ, giảng viên, nhân viên và quy mô hơn 3.000 học sinh, sinh viên tại Huế và Đà Nẵng. Năm học 2026 - 2027, công tác tuyển sinh tăng hơn 30% so với năm trước. Với phương châm đào tạo gắn với thực tiễn, nhà trường chú trọng liên kết doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học thực hành tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, qua đó nâng cao kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trường đạt được trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ cho thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh du lịch Huế ngày càng phát triển, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động ngày càng cao. Do đó, trường cần tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, cập nhật kiến thức và kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, trường cần sớm ổn định tổ chức, phát huy thế mạnh và nguồn lực của hai đơn vị, từng bước nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo. Cùng với đó, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh du lịch để mở rộng cơ hội thực hành, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Đồng chí cũng mong muốn tập thể cán bộ, giảng viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng môi trường giáo dục năng động, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch thành phố.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân tặng hoa, chúc tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều kết quả trong công tác giảng dạy và đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế .

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, gửi gắm những lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ vừa đảm trách công tác đào tạo vừa trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong không khí thân tình của ngày tôn vinh các nhà giáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh vai trò đào tạo nòng cốt của Trường Đại học Y - Dược trong việc cung ứng, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực y tế cho địa phương và khu vực. Việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực hành chuyên môn được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp trường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang cũng chia sẻ thêm một số định hướng phối hợp triển khai hoạt động khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, đề cập đến định hướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển của Trường Đại học Y - Dược cũng như Đại học Huế, chú trọng rà soát quỹ đất, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Nhân dịp kỷ niệm 20/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chúc tập thể giảng viên của trường tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Cũng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, sáng 20/11, nhà trường tổ chức tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ giảng dạy, viên chức và người lao động trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Năm 2026, nhiều cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học và trở về trường công tác. Đội ngũ này gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và dược sĩ chuyên khoa II, trong đó, 11 tiến sĩ và 2 thạc sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn tại các cơ sở đối tác của trường ở nước ngoài.

Ở bậc đại học, kết quả tuyển sinh năm 2026 đạt 104,6% chỉ tiêu, nhiều ngành đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Ở bậc cao đẳng, trường tuyển sinh được 89,4% chỉ tiêu. Trường cũng tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau đại học với các chương trình chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ và dự kiến chuyển sang phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa từ năm 2027, sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn.

PGS.TS. Phan Thị Minh Phương - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Miễn dịch, Sinh lý bệnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong công tác kiểm định chất lượng, sau gần hai năm chuẩn bị, đầu tháng 7/2026, trường đón đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát trực tiếp 4 chương trình đào tạo bác sĩ. Cả 4 chương trình đều được công nhận đạt chuẩn bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đây cũng là 4 trong 6 chương trình đầu tiên của Đại học học Huế và là 4 trong tổng số 5 chương trình của Nhà trường đã được AUN-QA xác nhận đạt chuẩn, sau chương trình Cử nhân Kỹ thuật XNYH đạt chuẩn năm 2023.

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Phan Thị Minh Phương - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Miễn dịch, Sinh lý bệnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; TS. Trần Thúy Hiền, Trưởng khoa Cơ bản, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026; chúc mừng 21 tân tiến sĩ được công nhận trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế và Trường Trung cấp Phật học thành phố Huế.

Tại hai trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên, giáo thọ và người lao động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, đào tạo và chúc hai trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Với Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những đóng góp của trường trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND thành phố mong nhà trường tiếp tục gắn giảng dạy, nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các địa phương để sinh viên có thêm cơ hội thực hành và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh thăm Trường Trung cấp Phật học thành phố Huế.

Tại Trường Trung cấp Phật học thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống giáo dục Phật giáo, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo gắn với gìn giữ các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Huế.

Đại diện lãnh đạo hai trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong năm học 2026 - 2027.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân các thế hệ nhà giáo và vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Công bố quyết định và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhấn mạnh, gần 70 năm xây dựng và phát triển của trường ghi dấu những đóng góp, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà giáo. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã nỗ lực vượt khó, xây dựng trường trở thành một trong những cơ sở đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục có uy tín trong cả nước.

Về kết quả hoạt động, năm học 2026 - 2027, Trường đón 3.208 tân sinh viên, 556 học viên cao học và 7 nghiên cứu sinh. Trong năm học 2025 - 2026, viên chức, người lao động công bố 446 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 146 bài thuộc danh mục WoS/Scopus. Các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2027, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tiếp tục phát huy giá trị cốt lõi Đạo đức - Chuyên nghiệp - Sáng tạo, đổi mới hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia về khoa học và công nghệ giáo dục vào năm 2030.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vinh danh, khen thưởng các viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ. Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.