  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 09/04/2026 15:35

Ngày hội nữ sinh năng động

HNN.VN - Ngày 9/4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Ngày hội nữ sinh năng động tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Đây là hoạt động thuộc Dự án phát triển thể thao cho trẻ em gái tại các trường THCS của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đa dạng hóa hoạt động thể thao cho học sinh hệ 9+

 Học sinh tham gia các hoạt động tại ngày hội

Chương trình thu hút 300 học sinh nữ các khối 6, 7, 8, 9 tham gia, với nhiều hoạt động như kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, ném bóng vào rổ và nhảy dây tập thể. Bên cạnh các nội dung thi đấu, học sinh còn tham gia các trạm vận động, như vượt chướng ngại vật mềm, thăng bằng, ném trúng đích, chuyền bóng tiếp sức, nhảy dây theo nhịp, phản xạ màu/số và ghép thông điệp vận động.

Ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, góp phần khơi dậy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh nữ; đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và giáo viên về vai trò của thể thao đối với sức khỏe, sự tự tin và phát triển toàn diện của trẻ em gái.

Theo cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, hoạt động thể thao, vận động có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh nữ lứa tuổi 11-15, không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn rèn luyện kỹ năng sống, ý chí và xây dựng lối sống tích cực.

Dịp này, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng tổ chức ngày hội dành cho trẻ em gái tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Ngày hộinữ sinhnăng độngViện Khoa học Giáo dục Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Báo Huế ngày nay trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề: “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân”.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Toàn cảnh ngày hội non sông tại TP. Huế

Đến 19h tối 15/3, toàn thành phố có 969.459/969.491 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,997%. Với kết quả này, Huế thuộc tốp các tỉnh thành có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Toàn cảnh ngày hội non sông tại TP Huế
Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, từ sáng sớm, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế đã trực tiếp đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri
Để không ai đứng ngoài ngày hội dân chủ

Một cuộc bầu cử thành công không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, mà còn ở việc mọi công dân đều có điều kiện thực tế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Để không ai đứng ngoài ngày hội dân chủ
Nỗ lực cho ngày hội toàn dân

Từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách, phát phiếu bầu đến kiểm phiếu, lập biên bản... mỗi thành viên trong tổ bầu cử (TBC) đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang nỗ lực để góp phần làm nên thành công cho ngày hội toàn dân.

Nỗ lực cho ngày hội toàn dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top