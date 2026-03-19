Ngày hội nữ sinh năng động

Học sinh tham gia các hoạt động tại ngày hội

Chương trình thu hút 300 học sinh nữ các khối 6, 7, 8, 9 tham gia, với nhiều hoạt động như kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, ném bóng vào rổ và nhảy dây tập thể. Bên cạnh các nội dung thi đấu, học sinh còn tham gia các trạm vận động, như vượt chướng ngại vật mềm, thăng bằng, ném trúng đích, chuyền bóng tiếp sức, nhảy dây theo nhịp, phản xạ màu/số và ghép thông điệp vận động.

Ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, góp phần khơi dậy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh nữ; đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và giáo viên về vai trò của thể thao đối với sức khỏe, sự tự tin và phát triển toàn diện của trẻ em gái.

Theo cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, hoạt động thể thao, vận động có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh nữ lứa tuổi 11-15, không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn rèn luyện kỹ năng sống, ý chí và xây dựng lối sống tích cực.

Dịp này, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng tổ chức ngày hội dành cho trẻ em gái tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3.