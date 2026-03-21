Hơn 1.300 học sinh dự thi học sinh giỏi THCS cấp thành phố

Trường THCS Tố Hữu (phường Phú Xuân) gặp mặt động viên học sinh tham dự kỳ thi

Kỳ thi thu hút 1.385 học sinh lớp 8 và lớp 9 đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố. Đây là những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên ở học kỳ I và được các trường tuyển chọn, bồi dưỡng.

Thí sinh dự thi các môn: Ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tin học. Chuẩn bị cho kỳ thi, trước đó, các trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển.

Theo Sở GD&ĐT, kỳ thi nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy năng lực tư duy, sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo tại các đơn vị. Kết quả kỳ thi là cơ sở để các trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh mũi nhọn trong những năm học tiếp theo.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, Sở GD&ĐT đã triển khai đồng bộ các khâu từ ra đề, in sao đề thi đến kiểm tra cơ sở vật chất; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức.