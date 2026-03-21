Hơn 1.300 học sinh dự thi học sinh giỏi THCS cấp thành phố

HNN.VN - Trong hai ngày 21 - 22/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố bậc trung học cơ sở (THCS) năm học 2025-2026 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

 Trường THCS Tố Hữu (phường Phú Xuân) gặp mặt động viên học sinh tham dự kỳ thi

Kỳ thi thu hút 1.385 học sinh lớp 8 và lớp 9 đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố. Đây là những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên ở học kỳ I và được các trường tuyển chọn, bồi dưỡng.

Thí sinh dự thi các môn: Ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tin học. Chuẩn bị cho kỳ thi, trước đó, các trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển.

Theo Sở GD&ĐT, kỳ thi nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy năng lực tư duy, sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo tại các đơn vị. Kết quả kỳ thi là cơ sở để các trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh mũi nhọn trong những năm học tiếp theo.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, Sở GD&ĐT đã triển khai đồng bộ các khâu từ ra đề, in sao đề thi đến kiểm tra cơ sở vật chất; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức.

MINH HIỀN
Sẽ xử lý đúng quy định việc cô giáo dùng thước đánh học sinh

Những ngày qua, vụ việc một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) có hành vi dùng thước đánh học sinh thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà trường khẳng định, việc cô giáo dùng thước đánh học sinh là sai và sẽ xử lý theo quy định.

Chia sẻ chuyên môn cho quản lý và giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Trong 2 ngày 12 - 13/3, tại khách sạn Sài Gòn Morin, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn, chia sẻ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học làm việc với trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Triển khai thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học

Chiều 12/3, tại Trường Tiểu học Số 1 An Đông (phường An Cựu), Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai hoạt động hướng dẫn thực đơn đa dạng rau củ cho học sinh tiểu học trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường năm học 2025-2026.

Hiểu pháp luật để tránh vi phạm

Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn trong học đường. Thông qua sự phối hợp giữa ngành giáo dục và lực lượng công an, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân.

