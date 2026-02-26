Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao

Đại diện Bộ Công thương trao Quyết định công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao cho nhà trường

Ngày 2/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 211/QĐ-BGDĐT công nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là trường cao đẳng chất lượng cao.

Từ đây, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế chính thức trở thành một trong 5 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên của cả nước.

Hiện, trường đã hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia; ngoài ra, có 3 chương trình đào tạo trọng điểm được kiểm định, đánh giá đạt chuẩn. Kết quả này cho thấy nhà trường đáp ứng các tiêu chí về chương trình, đội ngũ, cơ sở vật chất và có sự gắn kết hiệu quả với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Bộ Công thương đã công bố quyết định công nhận Trường Cao đẳng chất lượng cao; trao giấy chứng nhận kiểm định và vinh danh các chương trình đào tạo đạt chuẩn. Các đối tác như VinFast và Honda cũng trao tặng, bàn giao phương tiện và thiết bị đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Châu Giang, Quyền Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Danh hiệu Trường Cao đẳng chất lượng cao là sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là cam kết. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động”.

Trong giai đoạn tới, trường hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn khu vực ASEAN, tiệm cận trình độ các nước ASEAN-4 và G20, giữ vai trò dẫn dắt khu vực miền Trung.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức cuộc thi HueIC Mini Robocon 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy giáo dục STEM - Robotics và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đây là sân chơi kỹ thuật - sáng tạo dành cho học sinh hệ 9+ của nhà trường, học sinh THPT trên địa bàn thành phố và học sinh, sinh viên các trường KOSEN (Nhật Bản); đồng thời là môi trường kết nối, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và khơi dậy niềm đam mê công nghệ cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi là sự tái hiện tinh thần vượt qua thử thách, sáng tạo để chinh phục và cùng nhau viết tiếp hành trình của thế hệ trẻ Việt Nam: “Giỏi nghề hôm nay, sáng nghiệp ngày mai”. Đây cũng là dịp để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, qua đó khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và xu thế công nghiệp 4.0 của nhà trường.