“Hồi sinh” thiết bị điện, xe máy sau mưa lũ

Sinh viên tháo rời linh kiện thiết bị điện tử để vệ sinh và sấy khô. Ảnh: THẾ ANH

Từ cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Huế ngập sâu. Hàng loạt tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện… trong nhiều gia đình đều bị hư hỏng. Dù đã quen với mùa lũ, người dân vẫn không khỏi xót xa khi nhiều tài sản tích cóp bao năm bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trở nên nhộn nhịp khác thường. Từng hàng người mang theo thiết bị ngập nước đến chờ sửa chữa. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên khoa Điện - Điện tử và Nhiệt lạnh chia nhau làm việc liên tục: Người kiểm tra, người súc rửa, người sấy khô linh kiện…

Chỉ trong hai ngày 1 và 2/11, nhà trường huy động 40 giảng viên và 40 sinh viên tham gia sửa chữa miễn phí cho người dân. Ngay từ sáng sớm, người dân đã đem các thiết bị điện hư hỏng đến trường, chờ được sửa chữa. Nhiều thiết bị bị ẩm, chập bo mạch, có cái ngâm sâu cả tuần. Nhà trường đã chia nhóm theo từng bộ phận để xử lý từng loại, ưu tiên tủ lạnh, tivi, máy giặt vì đây là vật dụng cần thiết nhất trong mỗi gia đình.

Anh Đặng Thế Anh, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Chúng tôi không có nhiều máy móc chuyên dụng, mọi công việc đều làm thủ công; nhiều thiết bị phải tháo rời hoàn toàn để làm sạch từng chi tiết nhỏ. Có chiếc tivi vừa sấy xong đã sáng đèn, cũng có cái mạch điện gỉ sét, cháy hỏng không thể cứu được. Dù vậy, chúng tôi cũng cố gắng kiểm tra kỹ, nếu sửa được thì tìm cách khắc phục, còn hỏng nặng thì hướng dẫn bà con thay mới cho an toàn”.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, các nhóm làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Một số linh kiện bị thiếu, giảng viên phải tận dụng đồ mẫu trong phòng thực hành hoặc tự tìm mua bên ngoài. “Mệt lắm, nhưng thấy người dân chờ đông, ai cũng muốn gắng thêm chút nữa”, anh Thế Anh nói, vừa tiếp nhận thêm vài thiết bị mới mang tới.

“Tụi em coi như đây là một buổi thực hành với những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy trên lớp. Mỗi lần cắm điện thấy tivi sáng lại hay tủ lạnh kêu ù ù là cả nhóm cười vui vì thấy công sức mình có ích”, em Trần Minh Tài, sinh viên năm 3 vừa nói, tay vẫn lau khô chiếc mô-tơ quạt điện vừa tháo ra.

Buổi trưa, sân trường vẫn đông người đến. Ai cũng mong thiết bị của nhà mình sớm được sửa xong để dùng lại. Nhiều người đứng cạnh xem thầy trò thao tác, vừa lo lắng vừa hy vọng thiết bị của gia đình mình có thể hoạt động trở lại.

Bà Lê Hoàn Hảo, ở phường An Cựu, cười tươi khi chiếc tủ lạnh vừa được sửa xong: “Lúc nước ngập đến thắt lưng, cả nhà chỉ lo đưa con nhỏ lên gác, đồ đạc thì chịu. Tủ lạnh bị ngâm cả tuần, nghĩ chắc bỏ luôn. Ai ngờ các thầy cô với sinh viên sửa lại được. Mừng lắm. Mấy hôm đầu nước rút, thợ sửa thì khan hiếm, tiền công lại cao. May có mấy cháu làm miễn phí, đỡ biết mấy. Nhìn tụi nhỏ ướt áo, tay đen, mà vẫn cười, thấy thương quá”, bà Hảo xúc động.

Khó khăn, vất vả là có, nhưng tinh thần giúp dân khiến không ai thấy nản. “Trong khoảng thời gian đó, ăn vội hộp cơm, ngồi sửa liên tục, ai cũng thấm mệt. Nhưng mỗi khi thấy thiết bị hoạt động trở lại, mọi mệt nhọc dường như quên hết”, anh Thế Anh nhớ lại.