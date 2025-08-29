Triển khai hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới

Lãnh đạo thành phố nhấn nút triển khai Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo Nhân dân.

DA Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 có quy mô xây dựng mới tại thôn Căn Sâm với diện tích 4,866 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú).

Công trình bao gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Đồng thời, trong khuôn khổ DA còn nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng, nhằm phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát đô thị thành phố (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: Sau khi được UBND TP giao nhiệm vụ, Ban QLDA đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là UBND xã A Lưới 3 để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục của DA.

Phối cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3

Đến nay, đã hoàn thành các thủ quy hoạch xây dựng; DA Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 đã được UBND TP thống nhất mô đầu tư và khái toán tổng mức đầu tư. DA nhằm mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất mức độ 2 (học 2 buổi/ngày) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, nhằm phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ đến trường của con em trong độ tuổi trên địa bàn xã A Lưới 3, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tại xã A Lưới 4, DA Trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99 ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú). DA này sẽ xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ. Các hạng mục bao gồm khối lớp học, khối hành chính – quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh- giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Việc triển khai đồng thời hai DA này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới. Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

UBND thành phố Huế cam kết chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo DA hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ năm học 2026 - 2027.

TP. Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền được đăng ký đầu tư xây dựng 5 DA xây dựng trường học cho 5 xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 (tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng) theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.