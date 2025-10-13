Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương trình GDPT 2018 đã hoàn thành một chu trình. Ảnh minh họa

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 40 điểm cầu trên toàn quốc. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại Sở GD&ĐT. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, giai đoạn 2020-2025, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn triển khai chương trình và SGK được ban hành đồng bộ. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để bảo đảm thực hiện chương trình theo đúng lộ trình. Việc biên soạn, thẩm định SGK được thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, thu hút 7 nhà xuất bản tham gia. Đến nay, Chương trình GDPT 2018 đã được thực hiện ở tất cả các khối lớp.

Công tác phát triển đội ngũ được chú trọng. Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên trong tổng số hơn 65.000 biên chế giai đoạn 2022-2026. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được nâng cao; tỷ lệ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 tăng ở hầu hết các bậc học.

Công tác kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới căn bản, hướng đến đánh giá quá trình và sự tiến bộ của học sinh thay vì nặng về điểm số. Các hình thức đánh giá đa dạng hơn, chú trọng năng lực thực hành, thuyết trình, sản phẩm học tập. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả triển khai cho thấy học sinh phát huy được năng lực, chủ động, tự tin hơn trong học tập. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT mới - đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

Trong giai đoạn tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ, hướng tới xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.

Về nhiệm vụ xây dựng một bộ SGK thống nhất toàn quốc, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất từ năm học 2026-2027. Đồng thời, thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp SGK miễn phí cho tất cả học sinh.