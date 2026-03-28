Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam trao học bổng cho học sinh

Đợt này, 601 suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, nhà tài trợ đối với những học sinh đang nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại các buổi trao học bổng, nhiều học sinh không giấu được niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Với nhiều gia đình, mỗi suất học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường.

Hiện nay, Zhi Shan Foundation đang hỗ trợ hơn 720 học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Huế. Trong năm học 2025-2026, dự kiến có 18 sinh viên tốt nghiệp đại học và 43 học sinh hoàn thành chương trình THPT. Chương trình học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, hướng tới tương lai.