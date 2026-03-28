  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 24/04/2026 18:56

Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

HNN.VN - Từ ngày 22 đến 24/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng chính quyền địa phương tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn thành phố.

 Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam trao học bổng cho học sinh

Đợt này, 601 suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, nhà tài trợ đối với những học sinh đang nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại các buổi trao học bổng, nhiều học sinh không giấu được niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Với nhiều gia đình, mỗi suất học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường.

Hiện nay, Zhi Shan Foundation đang hỗ trợ hơn 720 học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Huế. Trong năm học 2025-2026, dự kiến có 18 sinh viên tốt nghiệp đại học và 43 học sinh hoàn thành chương trình THPT. Chương trình học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, hướng tới tương lai.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tiếp sứcđến trường600 học sinhZhi Shan Foundation
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Hanwha Life Việt Nam tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn tại Huế

Ngày 19/9/2025, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 60 suất quà khuyến học với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Xuân Phú và trường THCS Đặng Dung, thành phố Huế. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) “Trao bảo vệ, trọn an tâm” năm 2025 của công ty nhằm khích lệ và tiếp bước đến trường cho các em học sinh.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top