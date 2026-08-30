Trao 200 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 200 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần giúp các em trang trải một phần chi phí học tập, mua sắm sách vở, đồ dùng học tập.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi suất học bổng, mỗi sự hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, chương trình “Tiếp sức đến trường” được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031 thể hiện tinh thần đồng hành lâu dài với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em, nhất là những em có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế.