Đường Tố Hữu nối dài: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Gói thầu 20 đã thi công cơ bản nền đường trên toàn tuyến.

Khó hoàn thành theo kế hoạch

Theo Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, chủ đầu tư dự án đường Tố Hữu nối dài, kế hoạch vốn năm 2026 giao cho dự án là 350 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng giải ngân đạt hơn 227 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% kế hoạch.

Công tác GPMB toàn tuyến đã đạt 96,8%, với 58,31ha được bàn giao trên tổng diện tích 60,2ha, tương ứng 8,9km trên tổng chiều dài 10,1km. Tuy nhiên, công trường vẫn đối mặt với một số vướng mắc cục bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ông Võ Kim Hữu, kỹ sư công trình thuộc Công ty cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế, thuộc liên danh thi công Gói thầu số 20 cho biết: “Gói thầu bị vướng mắc do công tác GPMB kéo dài, việc bàn giao mặt bằng nhỏ giọt, nhiều đợt, không liền mạch cũng khiến việc thi công đồng bộ bị gián đoạn. Hiện tại, nhà thầu đang thi công “cuốn chiếu” theo những đoạn có mặt bằng sạch được giao để sớm hoàn thành các hạng mục công trình”.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Gói thầu số 20, khối lượng thi công nền và móng đường đạt khoảng 1,8/3,4km, tương đương 52,9% khối lượng đoạn tuyến. Trong khi đó, Gói thầu số 21, khối lượng nền, móng đường mới đạt khoảng 29,5%; 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng. Tại gói thầu này, hầu như vắng bóng công nhân trên công trường, các hạng mục đường công vụ còn chìm trong nước, hạng mục cầu sắt thép chỏng chơ…

Tiến độ Gói thầu số 21 còn bị ảnh hưởng bởi địa hình thấp trũng. Trong mùa mưa, nước ngập các khu vực có đường công vụ khiến việc thi công nền đường gần như đình trệ. Bên cạnh đó, dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng chung toàn dự án ở mức cao, nhưng diện tích bàn giao thực tế lại chia làm nhiều đợt, chưa liên tục tại một số vị trí nút giao trọng yếu. Điều này gây khó khăn cho nhà thầu trong việc điều động máy móc và tổ chức thi công đồng bộ.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật và mặt bằng, Ban QLDA Nam Sông Hương đang phối hợp với chính quyền các phường Thanh Thủy, Hương Thủy và Phú Bài để xử lý các tồn đọng liên quan đến công tác bồi thường, GPMB.

Tại phường Thanh Thủy, việc bàn giao mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ, với diện tích 28,8ha, chiều dài 3,5km. Tại phường Hương Thủy, diện tích bàn giao đạt 24,75/25,8ha. Ba hộ dân còn lại ở khu vực đường Thuận Hóa đang được chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ xác nhận điều kiện bồi thường, dự kiến chi trả trong cuối năm 2026.

Dự án cũng ảnh hưởng đến 140 hộ gia đình trên diện tích 5,6ha ở phường Phú Bài. Đến nay, chủ đầu tư đã chi trả bồi thường cho 77 hộ và tiếp quản 4,76ha. Với 63 hộ chưa bàn giao mặt bằng còn lại, Ban QLDA đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện thủ tục, công khai phương án bồi thường, quyết tâm hoàn thành sớm.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay tập trung tại khu vực mặt tiền đường Thuận Hóa và nút giao Quốc lộ 1. Khi công khai phương án GPMB, nhiều hộ dân có phần diện tích còn lại quá nhỏ, nằm ngoài phạm vi GPMB nhưng không còn đủ điều kiện sử dụng đã có đơn kiến nghị Nhà nước thu hồi và bồi thường theo quy định của pháp luật. Để giải quyết triệt để vướng mắc này, Ban QLDA Nam Sông Hương đã kiến nghị UBND TP. Huế chấp thuận chủ trương thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại của các hộ. Giải pháp này không chỉ tháo gỡ tâm lý băn khoăn cho người dân mà còn tạo không gian thoáng đãng, mở rộng tầm nhìn cho nút giao thông cửa ngõ đi sân bay Phú Bài. Song song với GPMB, chủ đầu tư triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thời tiết nhằm duy trì tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Văn Trí, Phòng Kế hoạch và QLDA (Ban QLDA Nam Sông Hương) thông tin, đối với Gói thầu số 20, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công cuốn chiếu. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành thảm bê tông nhựa, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho đoạn tuyến dài 1,8km từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa trong năm nay. Nguyên tắc triển khai là “mặt bằng bàn giao đến đâu, tổ chức thi công dứt điểm đến đó”, tránh lãng phí quỹ đất sạch đã tiếp nhận.

Đối với Gói thầu số 21, nơi nhiều vị trí bị ngập, giải pháp trước mắt là gia cố, nâng cao đường công vụ dẫn vào các vị trí xây dựng cầu, tạo điều kiện cho máy móc và nguyên vật liệu tiếp cận công trường. Khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công nền đường.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương sẽ tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, đôn đốc tiến độ hàng ngày, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND TP. Huế cùng các sở, ngành liên quan xem xét, xử lý.