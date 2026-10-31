Nối những vòng tay

Kết nối cùng tổ chức, đơn vị thiện nguyện trao tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng cao.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế, Trung tâm còn được UBND thành phố, Sở Y tế giao nhiệm vụ huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Hoạt động hỗ trợ được triển khai ở nhiều địa phương, bao gồm trẻ em người Kinh và trẻ em dân tộc thiểu số. Hằng năm, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình trao học bổng, tặng quà vào các dịp tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi, tết Trung thu, đầu năm học mới, hay những khi xảy ra thiên tai, bão lũ…

Đồng hành với Trung tâm trong các hoạt động này có nhiều đơn vị, tổ chức tiêu biểu, như: Tổ chức Zhishan Foundation, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Quỹ Từ Thiện - Hạnh phúc, Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh thông minh (SmartGreen), Công ty TNHH Saigon Morin Huế, Công ty cổ phần Cấp nước Huế… cùng cá nhân tâm huyết như Đại đức Thích Huệ Trọng - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Tổ chức Zhishan Foundation là một trong những đối tác tích cực, đồng hành lâu năm cùng Trung tâm và đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các cơ sở bảo trợ trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 30 xã, phường trên địa bàn thành phố. Các hoạt động được triển khai thông qua những dự án như: Học bổng vượt khó, hỗ trợ thai phụ và trẻ sơ sinh, xây dựng thư viện thân thiện… Riêng dự án học bổng vượt khó mỗi năm đã tiếp sức cho hơn 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trang trải thêm chi phí học tập.

Em Lê Như Quỳnh (xã Quảng Điền) chia sẻ: “Nhiều năm qua, học bổng của Tổ chức Zhishan Foundation không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên để em nỗ lực hơn trong học tập. Em quyết tâm sẽ học thật tốt để không phụ lòng gia đình và những người đã giúp đỡ mình”.

Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc tiếp sức cho trẻ đến trường mà còn mở rộng sang hoạt động rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng sống. Năm 2026, Tổ chức Hue Help tài trợ dự án “Bơi an toàn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế” với hơn 300 trẻ em tại 6 cơ sở bảo trợ và phường Kim Trà được hưởng lợi. Thông qua dự án, các em được trang bị kỹ năng cơ bản khi xuống nước, rèn luyện sức khỏe và có thêm niềm vui. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng các sân chơi rèn luyện thể chất tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở cũng góp phần tạo không gian vận động, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Công tác vận động nguồn lực của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tiếp tục góp phần dang rộng vòng tay nhân ái. Bình quân hằng năm huy động được khoảng 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 12.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn qua các hình thức trao học bổng, hỗ trợ khó khăn, tặng quà, tặng dụng cụ học tập…

Theo ông Trần Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đối tác truyền thống, đồng thời vận động thêm các nhà tài trợ mới để tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.