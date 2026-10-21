Hỗ trợ hơn 700 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại xã Bình Điền

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cùng đại diện Tổ chức Blue Dragon và lãnh đạo địa phương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 20 phụ nữ nhằm hỗ trợ các gia đình chủ động ứng phó với mùa mưa bão; đồng thời bàn giao 3 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Tặng quà cho các em học sinh và đến thăm các gia đình hội viên phụ nữ, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố đã gửi lời động viên, mong muốn các cháu, các chị nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời yêu cầu chính quyền, các đoàn thể địa phương luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ sinh kế phù hợp để các hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Bàn giao Mái ấm tình thương cho chị Trần Thị Thanh Hằng, thôn Phú Lợi, xã Bình Điền.

Tổng nguồn lực hỗ trợ dành cho xã Bình Điền hơn 700 triệu đồng, tập trung vào các hoạt động trao học bổng, xây mới và sửa chữa mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn và trang thiết bị phục vụ công tác dạy, học tại các trường trên địa bàn.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy hiệu quả việc kết nối các nguồn lực xã hội trong công tác chăm lo an sinh, tiếp thêm động lực để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.