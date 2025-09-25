Tôn vinh sáng tạo gắn với thực tiễn giảng dạy

Nhiều sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng cao

Với 15 thiết bị đến từ 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Các sản phẩm tập trung ở nhiều nhóm ngành nghề: công nghệ ô tô, điện - điện tử, hàn, công nghệ thông tin, y tế, mỹ thuật... Nhiều thiết bị được đánh giá có tính ứng dụng cao, có thể đưa vào giảng dạy ngay trong các cơ sở đào tạo.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho các sản phẩm xuất sắc, gồm: Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm giải nhiệt gió, bộ công cụ hỗ trợ tạo bài giảng số sử dụng trí tuệ nhân tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, mô hình máy chép hình phục vụ đào tạo và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Khu vực 1. Ngoài ra, hội thi còn trao 5 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm chất lượng.

Ở giải tập thể, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế giành giải Nhất; Trường Cao đẳng Huế đoạt giải Nhì và Trường Cao đẳng Y tế Huế được trao giải Ba.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế khẳng định, hội thi không chỉ là dịp thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn về thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn chặt đào tạo với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Những thiết bị tiêu biểu sẽ được tuyển chọn tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VIII, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng vào năm 2026.