Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP. Huế 2025

Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Diễn ra từ ngày 23 đến 26/9 tại Trường Cao đẳng Huế - đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức, hội thi có sự tham gia của 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị mang đến 15 thiết bị dự thi, tập trung vào những ngành nghề, như: Công nghệ ô tô, hàn, điện công nghiệp, điện lạnh, điện - điện tử, công nghệ thông tin, y tế, mỹ thuật…

Sự kiện là dịp để các cơ sở giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đồng thời, hội thi cũng nhằm tuyển chọn những mô hình, thiết bị tiêu biểu để tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VIII, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng vào năm 2026.

Hội thi có 15 thiết bị dự thi

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, những năm qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP. Huế từng bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hội nhập quốc tế.

Tuy vậy, trước tình hình hiện nay, công tác đào tạo nhân lực đòi hỏi những bước đột phá. Trong khi khoa học, kỹ thuật, công nghệ thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đầu tư thiết bị ngày càng cao thì nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vẫn thiếu hụt về số lượng và công nghệ thiết bị do nguồn lực hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng đào tạo một số ngành, nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, phong trào cải tiến, thiết kế, chế tạo thiết bị đào tạo được xem là hướng đi phù hợp, góp phần khắc phục khó khăn, bảo đảm thiết bị sát với chương trình đào tạo và được sử dụng hiệu quả trong hoạt động dạy - học.