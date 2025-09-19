  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP. Huế 2025

HNN.VN - Sáng 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2025. Đây là một hoạt động quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Diễn ra từ ngày 23 đến 26/9 tại Trường Cao đẳng Huế - đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức, hội thi có sự tham gia của 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị mang đến 15 thiết bị dự thi, tập trung vào những ngành nghề, như: Công nghệ ô tô, hàn, điện công nghiệp, điện lạnh, điện - điện tử, công nghệ thông tin, y tế, mỹ thuật…

Sự kiện là dịp để các cơ sở giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đồng thời, hội thi cũng nhằm tuyển chọn những mô hình, thiết bị tiêu biểu để tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VIII, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng vào năm 2026.

 Hội thi có 15 thiết bị dự thi

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, những năm qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP. Huế từng bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hội nhập quốc tế.

Tuy vậy, trước tình hình hiện nay, công tác đào tạo nhân lực đòi hỏi những bước đột phá. Trong khi khoa học, kỹ thuật, công nghệ thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đầu tư thiết bị ngày càng cao thì nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vẫn thiếu hụt về số lượng và công nghệ thiết bị do nguồn lực hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng đào tạo một số ngành, nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, phong trào cải tiến, thiết kế, chế tạo thiết bị đào tạo được xem là hướng đi phù hợp, góp phần khắc phục khó khăn, bảo đảm thiết bị sát với chương trình đào tạo và được sử dụng hiệu quả trong hoạt động dạy - học.

MINH HIỀN
Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác đầu năm học 2025-2026

Chiều 19/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức kiểm tra tình hình đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hoạt động này được tiến hành từ ngày 15 đến 30/9, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế để đảm bảo các trường bước vào năm học mới trong điều kiện tốt nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác đầu năm học 2025-2026
Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của nông dân

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 17/9, Hội Nông dân TP. Huế tổ chức Hội thi “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” năm 2025.

Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của nông dân
Rà soát cán bộ xã, phường làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Trước khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương, chính quyền thành phố Huế đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ xã, phường, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đúng trọng tâm, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C).

Rà soát cán bộ xã, phường làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi (57 Lâm Hoằng, TP. Huế), Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kỹ năng sơ cấp cứu, truyền thông hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng và biến đổi khí hậu” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới (13/9/2000 – 13/9/2025).

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh

