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ClockChủ Nhật, 30/08/2026 12:02

Tất bật hoàn thiện trường lớp, sẵn sàng đón học sinh vùng cao

HNN.VN - Những ngày cuối tháng 8, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 3 và A Lưới 4, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương. Phòng học, khu bán trú, nhà ăn, sân trường, khu thể thao… đều được chỉnh trang. Hàng trăm cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng các tổ chức, cá nhân chung tay hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón chào năm học mới.

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 Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Phú Vinh, Trường Tiểu học Hồng Thượng và Trường THCS Trần Hưng Đạo, nhà trường có 75 giáo viên, tuyển sinh hơn 1.000 học sinh. Những ngày này, giáo viên cùng lực lượng hỗ trợ tất bật lau chùi từng bộ bàn ghế, vệ sinh phòng học, hành lang, sắp xếp lại trang thiết bị để các lớp học sạch sẽ, ngăn nắp trước ngày khai giảng.

Tại Trường phổ thông nội trú  liên cấp xã A Lưới 4, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các trường tiểu học A Đớt, Hương Lâm, Đông Sơn và tiếp nhận khối THCS từ Trường TH&THCS A Roàng, Trường THCS&THPT Trường Sơn, quy mô trường lên đến 98 giáo viên và khoảng 1.400 học sinh. Khối lượng công việc lớn khiến những ngày cuối tháng 8 trở thành những ngày cao điểm chỉnh trang trường lớp.

Từng chiếc bàn, chiếc ghế được lau sạch bụi, sắp xếp ngay ngắn; phòng học được quét dọn, vệ sinh kỹ lưỡng. Ở khu bán trú, giường tầng được kê ngay ngắn, nệm được chuẩn bị đầy đủ, phòng ở được vệ sinh sạch sẽ để học sinh có không gian nghỉ ngơi an toàn, thoải mái sau những giờ học. Khu bếp và nhà ăn cũng được tổng vệ sinh, lau chùi, sắp đặt lại các khu vực chế biến, phục vụ, sẵn sàng vận hành sau ngày khai giảng.

Bên ngoài khu lớp học, sân trường, sân bóng và khu thể thao được dọn dẹp, chỉnh trang. Những hàng cây xanh được trồng bổ sung, tạo thêm bóng mát và từng bước hoàn thiện cảnh quan xanh, sạch, thân thiện cho khuôn viên trường.

Đến ngày 30/8, nhiều phần việc vẫn đang được gấp rút hoàn thành. Mọi người cùng nhau lau bàn ghế, chuyển trang thiết bị, chăm sóc cây xanh, dọn từng góc sân trường…, góp phần tạo nên diện mạo mới cho các trường phổ thông nội trú liên cấp. Tất cả hướng đến một mục tiêu chung: để ngày khai giảng không chỉ là ngày bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày học sinh vùng cao được đón vào một ngôi trường khang trang, sạch đẹp và đầy đủ hơn.

Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, ngày 3/9, địa phương sẽ huy động tối đa các lực lượng tổng vệ sinh, chỉnh trang lần cuối, bảo đảm đến ngày 5/9, trường hoàn tất các điều kiện để khánh thành và đón học sinh vào năm học mới.

Những hình ảnh tất bật hoàn thiện trường lớp, sẵn sàng đón học sinh vùng cao được phóng viên Huế ngày nay ghi lại:

 Trồng thêm cây xanh ở trước cổng trường
 Trồng nhiều cây cảnh tạo cảnh quan xanh mát trước sân cho ngôi trường liên cấp
 Dù trời nắng, song các công dân tranh thủ từng giờ để trồng cây cho kịp tiến độ.
 Hoàn thiện một số hạng mục xây dựng cuối cùng
 Các chiến sĩ tham gia hỗ trợ, vận chuyển các trang thiết bị đến các phòng học.
 Đoàn viên thanh niên được huy động để hỗ trợ vận chuyển bàn ghế vào các phòng học.
Gấp rút lắp đặt bàn ghế làm việc tại khu vực hiệu bộ
 Các cô giáo được huy động làm vệ sinh để bàn ghế sạch sẽ nhất đón các em học sinh.
 Nhiều phụ huynh học sinh cũng tham gia hỗ trợ nhà trường làm vệ sinh.
 Hoàn tất chuẩn bị khu nội trú, với hệ thống giường 2 tầng và nệm đầy đủ
 Vệ sinh khu vực nhà ăn của trường
Nụ cười vui vẻ của các cô giáo vì sắp được đón học sinh vào học và lưu trú tại ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi.
ĐỨC QUANG (thực hiện)
 Từ khóa:
tất bậthọc sinhvùng caohoàn thiệntrường lớp
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