Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng lũ

Trao tặng xe đạp, nâng bước các em học sinh vùng lũ Trường Tiểu học Quảng Thành vững tin đến trường.

Cuối tháng 8 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức chương trình bàn giao, trao tặng xe đạp, máy tính để bàn và máy lọc nước thuộc Chương trình “Chung tay vượt lũ” do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam tài trợ tại Trường Tiểu học Quảng Thành, phường Hóa Châu. 12 bộ máy tính để bàn, 2 máy lọc nước và 24 chiếc xe đạp mới (trị giá 2 triệu đồng/chiếc) là những món quà thiết thực đã được trao tận tay đến thầy và trò nhằm giúp Nhà trường cùng các em học sinh nghèo hiếu học vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Thầy giáo Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành bày tỏ: Nhiều phụ huynh ở đây có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những chiếc xe đạp nhận được đã trở thành phương tiện đi học vô cùng thiết thực cho các em học sinh. Máy tính để bàn giúp học sinh có cơ hội thực hành kỹ năng số trực quan và máy lọc nước bảo đảm nhu cầu nước uống sạch cho thầy và trò. Nhà trường cam kết sẽ giữ gìn, bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, học tập và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Cùng với các hoạt động trao tặng trang thiết bị, Dự án “Hỗ trợ phục hồi, tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2025 tại TP. Huế và TP. Đà Nẵng” trong tháng 8 vừa qua. Đây là dự án do Chính phủ Cộng hòa Séc viện trợ không hoàn lại thông qua Cục Hợp tác Phát triển và Viện trợ Nhân đạo (Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc) với tổng kinh phí hơn 3,74 tỷ đồng, trong đó thành phố Huế được hỗ trợ hơn 1,65 tỷ đồng.

Khoản hỗ trợ trực tiếp 2 triệu đồng/em dành cho 1.000 học sinh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế, giúp phụ huynh trang trải chi phí sách vở, dụng cụ học tập và trang phục cho con em mình. Với nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, khoản chi đầu năm học cho sách vở, đồng phục và phương tiện đi lại là một gánh nặng không nhỏ. Vì vậy, sự hỗ trợ đúng dịp khai giảng đã giúp phụ huynh bớt phần lo toan, học sinh có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp. Cùng với việc sửa chữa phòng học, bổ sung máy tính và bảo đảm nước uống sạch, những chiếc xe đạp được trao tận tay các em cũng góp phần để con đường đến trường sau mưa lũ bớt nhọc nhằn hơn.

Dự án đã triển khai sửa chữa khẩn cấp nhiều điểm trường. Tại thành phố Huế, Trường Mầm non Phong Mỹ I (phường Phong Điền) và Trường Mầm non số 2 Phú Mậu (phường Dương Nỗ) được hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi trường để sơn sửa, chống thấm, lợp lại mái, thay gạch nền, cải tạo hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh và bổ sung đồ dùng nuôi dạy trẻ.

Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cho hay: Trước hậu quả của thiên tai, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế mong muốn chia sẻ, hỗ trợ cho học sinh và các trường học bị ảnh hưởng sớm phục hồi, các em có thể an tâm đi học, đặc biệt là được tiếp cận nước sạch và có điều kiện học tập tốt hơn sau bão lũ. Các trường học được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng các công trình, hạng mục bị hư hại nặng, trang cấp thêm thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ trẻ mầm non, học sinh, tổ chức các đợt truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Sự chung tay kịp thời đã trao đi niềm tin và hy vọng cho học sinh vùng lũ. Những phòng học sơn mới, hệ thống nước sạch, số tiền học bổng trao kịp thời để mua sách vở, đồng phục hay những chiếc xe đạp lăn bánh trên đường đến trường sẽ là điểm tựa giúp học sinh vùng lũ bước vào năm học mới.