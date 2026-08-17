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ClockThứ Hai, 17/08/2026 16:22

Mạng lưới trường học sau sắp xếp tại phường Thuận Hóa

HNN.VN - Sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn phường Thuận Hóa giảm từ 19 xuống còn 12 trường, tương ứng giảm 37%, bao gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường liên cấp.

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Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn phường Thuận Hóa là bước chuyển quan trọng trong tổ chức và quản lý giáo dục, hướng tới xây dựng hệ thống trường học tinh gọn, hiệu quả, hiện đại và phát triển bền vững.

Báo Huế ngày nay giới thiệu đến bạn đọc mạng lưới trường học sau sắp xếp tại phường Thuận Hóa

 

 Từ khóa:
sắp xếptrường họcThuận HóaTP. Huế
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