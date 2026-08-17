Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn phường Thuận Hóa là bước chuyển quan trọng trong tổ chức và quản lý giáo dục, hướng tới xây dựng hệ thống trường học tinh gọn, hiệu quả, hiện đại và phát triển bền vững.

Báo Huế ngày nay giới thiệu đến bạn đọc mạng lưới trường học sau sắp xếp tại phường Thuận Hóa